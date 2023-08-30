Челябинские туристы уходящим летом удвоили поездки в Дагестан

31 августа 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Челябинцы полюбили отдых в Дагестане Фото: Сергей Русанов © URA.RU Туристы Челябинской области почти удвоили поездки в Дагестан на отдых. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании МТС, в южную республику челябинцы стали ездить на 90% чаще, чем годом ранее. «Летом Дагестан челябинцы посещали на 90% чаще, чем годом ранее. В 2023 году республика стала лидером по росту привлекательности у жителей региона», — отметили в МТС. Мобильный оператор вместе с МТС Travel проанализировали «большие данные» и сделали выводы о предпочтениях челябинцев. Анализ турпотока показал, что уходящим летом туристы стали чаще ездить на юг России. Исследование о том, кто приезжал в качестве путешественника в Челябинскую область, показало, что чаще других регион посещали свердловчане (20% въездного трафика) и жители Башкортостана (12,2% трафика). Также в области много туристов из ХМАО (4,3%). Возникла новая тенденция: проживающие в более отдаленных территориях стали ездить реже. Аналитики МТС это связали с возросшей популярностью регионов Северного Кавказа. Больше гостей по сравнению с 2022 годом в области не стало, зато увеличилась продолжительность их поездок. Среди путешественников 54% увеличили количество дней отдыха, проведенных в Челябинской области. Лишь 46% останавливались здесь на один день, в 2022 году таких было 63%. Теперь на 14% стало больше тех, кто провел в регионе два дня, на 6,4% — от трех дней до недели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Туристы Челябинской области почти удвоили поездки в Дагестан на отдых. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании МТС, в южную республику челябинцы стали ездить на 90% чаще, чем годом ранее. «Летом Дагестан челябинцы посещали на 90% чаще, чем годом ранее. В 2023 году республика стала лидером по росту привлекательности у жителей региона», — отметили в МТС. Мобильный оператор вместе с МТС Travel проанализировали «большие данные» и сделали выводы о предпочтениях челябинцев. Анализ турпотока показал, что уходящим летом туристы стали чаще ездить на юг России. Исследование о том, кто приезжал в качестве путешественника в Челябинскую область, показало, что чаще других регион посещали свердловчане (20% въездного трафика) и жители Башкортостана (12,2% трафика). Также в области много туристов из ХМАО (4,3%). Возникла новая тенденция: проживающие в более отдаленных территориях стали ездить реже. Аналитики МТС это связали с возросшей популярностью регионов Северного Кавказа. Больше гостей по сравнению с 2022 годом в области не стало, зато увеличилась продолжительность их поездок. Среди путешественников 54% увеличили количество дней отдыха, проведенных в Челябинской области. Лишь 46% останавливались здесь на один день, в 2022 году таких было 63%. Теперь на 14% стало больше тех, кто провел в регионе два дня, на 6,4% — от трех дней до недели.