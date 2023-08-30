30 августа 2023

Челябинские туристы уходящим летом удвоили поездки в Дагестан

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы полюбили отдых в Дагестане Фото:

Туристы Челябинской области почти удвоили поездки в Дагестан на отдых. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании МТС, в южную республику челябинцы стали ездить на 90% чаще, чем годом ранее.

«Летом Дагестан челябинцы посещали на 90% чаще, чем годом ранее. В 2023 году республика стала лидером по росту привлекательности у жителей региона», — отметили в МТС.

Мобильный оператор вместе с МТС Travel проанализировали «большие данные» и сделали выводы о предпочтениях челябинцев. Анализ турпотока показал, что уходящим летом туристы стали чаще ездить на юг России.

Исследование о том, кто приезжал в качестве путешественника в Челябинскую область, показало, что чаще других регион посещали свердловчане (20% въездного трафика) и жители Башкортостана (12,2% трафика). Также в области много туристов из ХМАО (4,3%). Возникла новая тенденция: проживающие в более отдаленных территориях стали ездить реже. Аналитики МТС это связали с возросшей популярностью регионов Северного Кавказа.

Больше гостей по сравнению с 2022 годом в области не стало, зато увеличилась продолжительность их поездок. Среди путешественников 54% увеличили количество дней отдыха, проведенных в Челябинской области. Лишь 46% останавливались здесь на один день, в 2022 году таких было 63%. Теперь на 14% стало больше тех, кто провел в регионе два дня, на 6,4% — от трех дней до недели.

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Туристы Челябинской области почти удвоили поездки в Дагестан на отдых. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании МТС, в южную республику челябинцы стали ездить на 90% чаще, чем годом ранее. «Летом Дагестан челябинцы посещали на 90% чаще, чем годом ранее. В 2023 году республика стала лидером по росту привлекательности у жителей региона», — отметили в МТС. Мобильный оператор вместе с МТС Travel проанализировали «большие данные» и сделали выводы о предпочтениях челябинцев. Анализ турпотока показал, что уходящим летом туристы стали чаще ездить на юг России. Исследование о том, кто приезжал в качестве путешественника в Челябинскую область, показало, что чаще других регион посещали свердловчане (20% въездного трафика) и жители Башкортостана (12,2% трафика). Также в области много туристов из ХМАО (4,3%). Возникла новая тенденция: проживающие в более отдаленных территориях стали ездить реже. Аналитики МТС это связали с возросшей популярностью регионов Северного Кавказа. Больше гостей по сравнению с 2022 годом в области не стало, зато увеличилась продолжительность их поездок. Среди путешественников 54% увеличили количество дней отдыха, проведенных в Челябинской области. Лишь 46% останавливались здесь на один день, в 2022 году таких было 63%. Теперь на 14% стало больше тех, кто провел в регионе два дня, на 6,4% — от трех дней до недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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