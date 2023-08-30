Мэрия Екатеринбурга подала иск к управляющей компании «Гринвича»

31 августа 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Чиновники обратились с иском в Арбитражный суд Свердловской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Администрация Екатеринбурга обратилась с гражданским иском в Арбитражный суд Свердловской области к компании «Инвестторгстрой» (принадлежит бизнесменам, владельцам ТЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому). Чиновники хотят взыскать с компании 127,5 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте суда. «Истец — администрация города Екатеринбург. Ответчик — ООО „Инвестторгстрой“. Сумма исковых требований — 127,5 тысяч рублей», — говорится в карточке дела. URA.RU обратилось в пресс-службу мэрии с просьбой рассказать, в чем суть претензии. На момент публикации ответ не поступил. Это не первый иск, которые чиновники подают к «Инвестторгстрой». Один из них был связан с задолженностью по аренде земельного участка.

Администрация Екатеринбурга обратилась с гражданским иском в Арбитражный суд Свердловской области к компании «Инвестторгстрой» (принадлежит бизнесменам, владельцам ТЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому). Чиновники хотят взыскать с компании 127,5 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте суда. «Истец — администрация города Екатеринбург. Ответчик — ООО „Инвестторгстрой“. Сумма исковых требований — 127,5 тысяч рублей», — говорится в карточке дела. URA.RU обратилось в пресс-службу мэрии с просьбой рассказать, в чем суть претензии. На момент публикации ответ не поступил. Это не первый иск, которые чиновники подают к «Инвестторгстрой». Один из них был связан с задолженностью по аренде земельного участка.