Мэрия Екатеринбурга подала иск к управляющей компании «Гринвича»

Администрация Екатеринбурга обратилась с гражданским иском в Арбитражный суд Свердловской области к компании «Инвестторгстрой» (принадлежит бизнесменам, владельцам ТЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому). Чиновники хотят взыскать с компании 127,5 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте суда.
«Истец — администрация города Екатеринбург. Ответчик — ООО „Инвестторгстрой“. Сумма исковых требований — 127,5 тысяч рублей», — говорится в карточке дела.
URA.RU обратилось в пресс-службу мэрии с просьбой рассказать, в чем суть претензии. На момент публикации ответ не поступил. Это не первый иск, которые чиновники подают к «Инвестторгстрой». Один из них был связан с задолженностью по аренде земельного участка.
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