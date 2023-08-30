30 августа 2023

Мэрия Екатеринбурга подала иск к управляющей компании «Гринвича»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина H&M в Гринвиче. Екатеринбург, гринвич
Чиновники обратились с иском в Арбитражный суд Свердловской области Фото:

Администрация Екатеринбурга обратилась с гражданским иском в Арбитражный суд Свердловской области к компании «Инвестторгстрой» (принадлежит бизнесменам, владельцам ТЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому). Чиновники хотят взыскать с компании 127,5 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте суда.

«Истец — администрация города Екатеринбург. Ответчик — ООО „Инвестторгстрой“. Сумма исковых требований — 127,5 тысяч рублей», — говорится в карточке дела.

URA.RU обратилось в пресс-службу мэрии с просьбой рассказать, в чем суть претензии. На момент публикации ответ не поступил. Это не первый иск, которые чиновники подают к «Инвестторгстрой». Один из них был связан с задолженностью по аренде земельного участка.

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Администрация Екатеринбурга обратилась с гражданским иском в Арбитражный суд Свердловской области к компании «Инвестторгстрой» (принадлежит бизнесменам, владельцам ТЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому). Чиновники хотят взыскать с компании 127,5 тысяч рублей. Информация об этом опубликована на сайте суда. «Истец — администрация города Екатеринбург. Ответчик — ООО „Инвестторгстрой“. Сумма исковых требований — 127,5 тысяч рублей», — говорится в карточке дела. URA.RU обратилось в пресс-службу мэрии с просьбой рассказать, в чем суть претензии. На момент публикации ответ не поступил. Это не первый иск, которые чиновники подают к «Инвестторгстрой». Один из них был связан с задолженностью по аренде земельного участка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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