03 сентября 2023

В Свердловской области в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП в Каменске-Уральском пострадали три человека
В ДТП в Каменске-Уральском пострадали три человека Фото:

В ДТП в Каменске-Уральском (Свердловская область) пострадали три человека. Среди пострадавших — десятилетняя девочка и беременная женщина. Авария произошла 3 сентября. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

«34-летний водитель Hyundai Tucson при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Kia Rio, где за рулем находился 35-летний мужчина. Произошло столкновение. Травмы получили водитель Hyundai Tucson и два пассажира Kia Rio: беременная 37-летняя женщина и ее 10-летняя дочь», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что В Екатеринбурге 3 сентября девушка-водитель ВАЗ-2109 въехала в столб на Дагенстанской. После ДТП в больницу увезли ее и двух пассажиров. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. Авария произошла в 04:37.

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В ДТП в Каменске-Уральском (Свердловская область) пострадали три человека. Среди пострадавших — десятилетняя девочка и беременная женщина. Авария произошла 3 сентября. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «34-летний водитель Hyundai Tucson при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Kia Rio, где за рулем находился 35-летний мужчина. Произошло столкновение. Травмы получили водитель Hyundai Tucson и два пассажира Kia Rio: беременная 37-летняя женщина и ее 10-летняя дочь», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что В Екатеринбурге 3 сентября девушка-водитель ВАЗ-2109 въехала в столб на Дагенстанской. После ДТП в больницу увезли ее и двух пассажиров. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. Авария произошла в 04:37.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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