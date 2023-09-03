В ДТП в Каменске-Уральском (Свердловская область) пострадали три человека. Среди пострадавших — десятилетняя девочка и беременная женщина. Авария произошла 3 сентября. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
«34-летний водитель Hyundai Tucson при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Kia Rio, где за рулем находился 35-летний мужчина. Произошло столкновение. Травмы получили водитель Hyundai Tucson и два пассажира Kia Rio: беременная 37-летняя женщина и ее 10-летняя дочь», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало о том, что В Екатеринбурге 3 сентября девушка-водитель ВАЗ-2109 въехала в столб на Дагенстанской. После ДТП в больницу увезли ее и двух пассажиров. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. Авария произошла в 04:37.
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