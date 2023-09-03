В Свердловской области в ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок. Фото

04 сентября 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

В ДТП в Каменске-Уральском пострадали три человека Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области В ДТП в Каменске-Уральском (Свердловская область) пострадали три человека. Среди пострадавших — десятилетняя девочка и беременная женщина. Авария произошла 3 сентября. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «34-летний водитель Hyundai Tucson при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Kia Rio, где за рулем находился 35-летний мужчина. Произошло столкновение. Травмы получили водитель Hyundai Tucson и два пассажира Kia Rio: беременная 37-летняя женщина и ее 10-летняя дочь», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что В Екатеринбурге 3 сентября девушка-водитель ВАЗ-2109 въехала в столб на Дагенстанской. После ДТП в больницу увезли ее и двух пассажиров. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. Авария произошла в 04:37.

В ДТП в Каменске-Уральском (Свердловская область) пострадали три человека. Среди пострадавших — десятилетняя девочка и беременная женщина. Авария произошла 3 сентября. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «34-летний водитель Hyundai Tucson при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Kia Rio, где за рулем находился 35-летний мужчина. Произошло столкновение. Травмы получили водитель Hyundai Tucson и два пассажира Kia Rio: беременная 37-летняя женщина и ее 10-летняя дочь», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что В Екатеринбурге 3 сентября девушка-водитель ВАЗ-2109 въехала в столб на Дагенстанской. После ДТП в больницу увезли ее и двух пассажиров. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением. Авария произошла в 04:37.