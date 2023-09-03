В Челябинске вырос спрос на иномарки из США и Кореи

«Авито Авто»: челябинские продажи авто с пробегом возглавили бренды США и Кореи

Корейские автомобили вошли в пятерку самых востребованных иномарок с пробегом Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Челябинской области вырос спрос на подержанные автомобили производителей США, Кореи и других стран. Как рассказали в пресс-службе платформы «Авито Авто», летом 2023 года их покупали почти на 7% чаще, чем годом ранее.

«Летом 2023 года спрос на автомобили иностранных брендов в Челябинской области вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми предлагаемыми брендами в сегменте стали Kia, Toyota, Hyundai, Nissan и Volkswagen», — отметили представители «Авито Авто».

При этом спрос вырос в два раза меньше, чем в среднем по России. В стране покупать иномарки стали почти на 15% чаще. Отстала и стоимость машин. Средний чек по РФ составил 1,2 млн рублей, по региону — 950 тысяч. В структуре предложения по области доля иномарок с пробегом достигла уровня в 67,5%.

По словам директора направления «Автомобили» классифайда Вадима Иванова, ввоз авто из-за рубежа — один из факторов, позволяющих удовлетворить спрос покупателей на авто иностранных брендов. Самими продаваемыми моделями машин в регионе стали Ford Focus (США), Kia Rio (Корея) и Hyundai Solaris (Корея). В топ-5 вошли также Chevrolet Niva (Россия) и Renault Logan (Франция).