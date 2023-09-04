В Китае назвали российское оружие, которое изменит ход СВО

Asia Times: ракетный комплекс «Сармат» изменит конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы 2021 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, ярс, межконтинентальная баллистическая ракета, мбр, сармат, МБР «Сармат» РС-28
В Asia Times сообщили, что «Сармат» бросит вызов существующим системам контроля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Стратегический ракетный комплекс «Сармат» окажет серьезное влияние на ход СВО. Об этом сообщило китайское издание Asia Times. Авторы статьи отметили, что «Сармат» бросит вызов существующим системам контроля.

«Ракетный комплекс окажет серьезное влияние на ход конфликта», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что «Сармат» сможет бросить вызов нынешним системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что ракетный комплекс поставлен на боевое дежурство. «Сармат» может разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стратегический ракетный комплекс «Сармат» окажет серьезное влияние на ход СВО. Об этом сообщило китайское издание Asia Times. Авторы статьи отметили, что «Сармат» бросит вызов существующим системам контроля. «Ракетный комплекс окажет серьезное влияние на ход конфликта», — говорится в материале. Авторы статьи подчеркнули, что «Сармат» сможет бросить вызов нынешним системам контроля над вооружениями и усложнить логику стратегического сдерживания. Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что ракетный комплекс поставлен на боевое дежурство. «Сармат» может разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...