В Китае назвали российское оружие, которое изменит ход СВО

В Asia Times сообщили, что «Сармат» бросит вызов существующим системам контроля
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Стратегический ракетный комплекс «Сармат» окажет серьезное влияние на ход СВО. Об этом сообщило китайское издание Asia Times. Авторы статьи отметили, что «Сармат» бросит вызов существующим системам контроля.
«Ракетный комплекс окажет серьезное влияние на ход конфликта», — говорится
Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что ракетный комплекс поставлен на боевое дежурство. «Сармат» может разрушить территорию, превышающую размеры Франции или Техаса, передает RT.
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