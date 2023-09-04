В Екатеринбурге преобразят распределительные шкафы «Ростелекома»

Всего будет создано восемь рисунков, посвященных главным достопримечательностям города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Ростелеком» в честь 300-летия Екатеринбурга решила подарить городу новый туристический маршрут, который будет проходить на проспекте Ленина, улицах Малышева и Толмачева. Пройти по нему можно будет благодаря распределительным шкафам, которые преобразят художники. Два готовых шкафа уже расположились возле тропы андеграундного творца Старика Букашкина на проспекте Ленина.

«Волшебная инициатива „Ростелекома“ — преобразить убогие и страшные шкафы в нечто яркое. Совсем рядом со зданием Ленина,8 находится тропа Старика Букашкина, который в свое время начал историю, когда что-то безобразное можно превращать в красивое. Надеюсь, что мы сможем включить шкафы в туристические маршруты в виде квестов „Собери 10 картинок города“», — заявила экскурсовод Татьяна Мосунова.

Уже сейчас возле международного центра искусств «Главный проспект» появились рисунки гостиницы «Исеть» и башни связи «Ростелекома». Кроме этого, будут созданы рисунки Верх-Исетского металлургического завода, Макаровского моста, входной группы парка Маяковского, Белой башни, спортивного комплекс «Динамо» и цирка.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, Екатеринбург — это уникальный и всегда стремящийся к развитию город. «И речь не только о промышленности, медицине и ИТ, но и об искусстве. Каждый год появляется все больше объектов, становящихся украшением городских улиц. Интересно, что в новом проекте „Ростелекома“ соединились сразу несколько сфер: информационные технологии, туризм и искусство», — считает «цифровой» заместитель губернатора.