03 сентября 2023

Сотрудник пермской дочки «Газпрома» украл у предприятия трубы для своего дома

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Стройка в заозерном. Курган, стройматериалы, труба, стройка
Трубы по приказу начальника пилили рабочие (архивное фото) Фото:

В Пермском крае начальник Лысьвенского эксплуатационного управления Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» украл с предприятия трубы. Их он использовал для строительства своего дома, сообщает прокуратура Прикамья.

«Используя служебное положение, он дал указание подчиненным работникам распилить принадлежащие предприятию стальные трубы, которые в последующем вывез с территории и использовал в строительстве частного дома. Своими незаконными действиями причинил ущерб в сумме более 130 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Начальника управления осудили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Суд, учитывая, что обвиняемый ущерб возместил, приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей.

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В Пермском крае начальник Лысьвенского эксплуатационного управления Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» украл с предприятия трубы. Их он использовал для строительства своего дома, сообщает прокуратура Прикамья. «Используя служебное положение, он дал указание подчиненным работникам распилить принадлежащие предприятию стальные трубы, которые в последующем вывез с территории и использовал в строительстве частного дома. Своими незаконными действиями причинил ущерб в сумме более 130 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Начальника управления осудили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Суд, учитывая, что обвиняемый ущерб возместил, приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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