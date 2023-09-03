Сотрудник пермской дочки «Газпрома» украл у предприятия трубы для своего дома

Трубы по приказу начальника пилили рабочие (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае начальник Лысьвенского эксплуатационного управления Чусовского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» украл с предприятия трубы. Их он использовал для строительства своего дома, сообщает прокуратура Прикамья.

«Используя служебное положение, он дал указание подчиненным работникам распилить принадлежащие предприятию стальные трубы, которые в последующем вывез с территории и использовал в строительстве частного дома. Своими незаконными действиями причинил ущерб в сумме более 130 тысяч рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Начальника управления осудили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Суд, учитывая, что обвиняемый ущерб возместил, приговорил его к штрафу в 40 тысяч рублей.