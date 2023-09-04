04 сентября 2023

Губернатор Махонин дополнительно выделяет больше миллиарда рублей на ремонт больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты здравоохранение. Медицинская помощь. Пермь, отделение, врач, больница, инфекционное
В больницах и поликлиниках проведут капитальный ремонт Фото:

В Пермском крае 12 больниц и поликлиник получат дополнительные средства на проведение капитального ремонта. Об этом в Тelegram рассказал губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, из бюджета на эти цели будет выделено 1,3 млрд рублей.

«Не секрет, что ряд медучреждений требуют комплексного капитального ремонта. Вижу это и в поездках по краю, и в ваших сообщениях. Чтобы решить проблему, пересматриваем подход к обновлению медучреждений. Раньше ремонты проводились разрозненно, сейчас стремимся ремонтировать „под ключ“, охватывая всю площадь больниц и поликлиник. Инициировал выделение дополнительно 1,3 млрд рублей на проведение капремонта 12 объектов здравоохранения в ближайшие два года», — написал Махонин.

Так, капремонт будет проведен в филиалах ГКБ №4 в Гремячинске и Губахе; инфекционном отделении горбольницы Соликамска; лечебном корпусе Верещагинской ЦРБ, детском санатории «Орленок»; стационаре детской горбольницы №3, хирургическом корпусе фтизиопульмонологического центра и роддоме на Гайве (последние три — в Перми).

Помимо того, дополнительно будет выделен 491 млн рублей на обеспечение лекарствами льготников. Соответствующие поправки уже внесены в бюджет и будут рассмотрены на заседании краевого закосбрания. Эта мера поможет увеличить количество и объем выдаваемых препаратов, отметил Махонин.

URA.RU рассказывало, что в Перми строится инфекционная больница. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить один миллиард рублей на ее возведение. Сообщалось, что больница рассчитана на 230 коек.

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В Пермском крае 12 больниц и поликлиник получат дополнительные средства на проведение капитального ремонта. Об этом в Тelegram рассказал губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, из бюджета на эти цели будет выделено 1,3 млрд рублей. «Не секрет, что ряд медучреждений требуют комплексного капитального ремонта. Вижу это и в поездках по краю, и в ваших сообщениях. Чтобы решить проблему, пересматриваем подход к обновлению медучреждений. Раньше ремонты проводились разрозненно, сейчас стремимся ремонтировать „под ключ“, охватывая всю площадь больниц и поликлиник. Инициировал выделение дополнительно 1,3 млрд рублей на проведение капремонта 12 объектов здравоохранения в ближайшие два года», — написал Махонин. Так, капремонт будет проведен в филиалах ГКБ №4 в Гремячинске и Губахе; инфекционном отделении горбольницы Соликамска; лечебном корпусе Верещагинской ЦРБ, детском санатории «Орленок»; стационаре детской горбольницы №3, хирургическом корпусе фтизиопульмонологического центра и роддоме на Гайве (последние три — в Перми). Помимо того, дополнительно будет выделен 491 млн рублей на обеспечение лекарствами льготников. Соответствующие поправки уже внесены в бюджет и будут рассмотрены на заседании краевого закосбрания. Эта мера поможет увеличить количество и объем выдаваемых препаратов, отметил Махонин. URA.RU рассказывало, что в Перми строится инфекционная больница. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить один миллиард рублей на ее возведение. Сообщалось, что больница рассчитана на 230 коек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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