Губернатор Махонин дополнительно выделяет больше миллиарда рублей на ремонт больниц

В больницах и поликлиниках проведут капитальный ремонт Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае 12 больниц и поликлиник получат дополнительные средства на проведение капитального ремонта. Об этом в Тelegram рассказал губернатор Дмитрий Махонин. По его словам, из бюджета на эти цели будет выделено 1,3 млрд рублей.

«Не секрет, что ряд медучреждений требуют комплексного капитального ремонта. Вижу это и в поездках по краю, и в ваших сообщениях. Чтобы решить проблему, пересматриваем подход к обновлению медучреждений. Раньше ремонты проводились разрозненно, сейчас стремимся ремонтировать „под ключ“, охватывая всю площадь больниц и поликлиник. Инициировал выделение дополнительно 1,3 млрд рублей на проведение капремонта 12 объектов здравоохранения в ближайшие два года», — написал Махонин.

Так, капремонт будет проведен в филиалах ГКБ №4 в Гремячинске и Губахе; инфекционном отделении горбольницы Соликамска; лечебном корпусе Верещагинской ЦРБ, детском санатории «Орленок»; стационаре детской горбольницы №3, хирургическом корпусе фтизиопульмонологического центра и роддоме на Гайве (последние три — в Перми).

Помимо того, дополнительно будет выделен 491 млн рублей на обеспечение лекарствами льготников. Соответствующие поправки уже внесены в бюджет и будут рассмотрены на заседании краевого закосбрания. Эта мера поможет увеличить количество и объем выдаваемых препаратов, отметил Махонин.

URA.RU рассказывало, что в Перми строится инфекционная больница. Ранее председатель правительства Михаил Мишустин распорядился выделить один миллиард рублей на ее возведение. Сообщалось, что больница рассчитана на 230 коек.