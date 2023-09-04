Пермяк решил угнать такси, чтобы доехать до возлюбленной

Кудымкарец предстанет перед судом за угон автомобиля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Кудымкар Пермского края будут судить местного жителя за угон такси. Ранее судимый мужчина воспользовался тем, что дверь авто была открыта, а ключи находились в замке зажигания. Полиции он пояснил, что был пьян и решил доехать на угнанной машине до своей сожительницы, говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«В кратчайшие сроки при содействии сотрудников Росгвардии угнанный автомобиль был обнаружен в трех километрах от места угона. Через некоторое время стражи порядка установили подозреваемого. Им оказался 34-летний ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и решил воспользоваться чужим автомобилем, чтобы доехать до дома сожительницы», — поясняет пресс-служба полицейского главка.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (ч. 1 ст. 166 УК РФ). За управление авто в состоянии алкогольного опьянения в отношении кудымкарца составлен протокол об административном правонарушении. Ему назначено 10 суток ареста.

Ранее URA.RU рассказывало про жителя Верещагино, который угнал ВАЗ-21083, а затем продал его бывшему владельцу. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о краже.