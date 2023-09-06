Чемпион по рыбной ловле рассказал, как поймать огромного судака в Пермском крае

Чемпион по рыбной ловле: самые рабочие приманки в Пермском крае 6,7-7 дюймов

06 сентября 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Судака в Каме водится много Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае завершился крупнейший рыболовный турнир Pro Anglers League. Победителем соревнований стали мастера спорта международного класса из Москвы Андрей Питерцов и Дмитрий Елисеев. Спортсмены рассказали, как выловить крупную рыбу в Камском водохранилище. «Судака много на этом водоеме. Основное стадо, как и на многих других водоемах, весом 1?1,5 кг. Более крупный встречается заметно реже, капризничает, на все подряд не бросается. Самые рабочие и безотказные приманки 6,5?7 дюймов. Позволяют хорошо ловить и мелких судачков, и трофейную рыбу», — пишет издание «Зори Плюс» со ссылкой на Андрея Питерцова. Соревнования по рыбной ловле Pro Anglers League проходили в Добрянке с 29 по 31 августа. На турнир съехались лучшие рыбаки со всей России. Андрей Питерцов и Дмитрий Елисеев победили в общем зачете. За три дня москвичи выловили из Камского водохранилища более 50 кг. рыбы.

В Пермском крае завершился крупнейший рыболовный турнир Pro Anglers League. Победителем соревнований стали мастера спорта международного класса из Москвы Андрей Питерцов и Дмитрий Елисеев. Спортсмены рассказали, как выловить крупную рыбу в Камском водохранилище. «Судака много на этом водоеме. Основное стадо, как и на многих других водоемах, весом 1?1,5 кг. Более крупный встречается заметно реже, капризничает, на все подряд не бросается. Самые рабочие и безотказные приманки 6,5?7 дюймов. Позволяют хорошо ловить и мелких судачков, и трофейную рыбу», — пишет издание «Зори Плюс» со ссылкой на Андрея Питерцова. Соревнования по рыбной ловле Pro Anglers League проходили в Добрянке с 29 по 31 августа. На турнир съехались лучшие рыбаки со всей России. Андрей Питерцов и Дмитрий Елисеев победили в общем зачете. За три дня москвичи выловили из Камского водохранилища более 50 кг. рыбы.