Чемпион по рыбной ловле рассказал, как поймать огромного судака в Пермском крае

Чемпион по рыбной ловле: самые рабочие приманки в Пермском крае 6,7-7 дюймов
© Служба новостей «URA.RU»
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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, рыбак, кама, удочка, рыбалка
Судака в Каме водится много Фото:

В Пермском крае завершился крупнейший рыболовный турнир Pro Anglers League. Победителем соревнований стали мастера спорта международного класса из Москвы Андрей Питерцов и Дмитрий Елисеев. Спортсмены рассказали, как выловить крупную рыбу в Камском водохранилище.

«Судака много на этом водоеме. Основное стадо, как и на многих других водоемах, весом 1?1,5 кг. Более крупный встречается заметно реже, капризничает, на все подряд не бросается. Самые рабочие и безотказные приманки 6,5?7 дюймов. Позволяют хорошо ловить и мелких судачков, и трофейную рыбу», — пишет издание «Зори Плюс» со ссылкой на Андрея Питерцова.

Соревнования по рыбной ловле Pro Anglers League проходили в Добрянке с 29 по 31 августа. На турнир съехались лучшие рыбаки со всей России. Андрей Питерцов и Дмитрий Елисеев победили в общем зачете. За три дня москвичи выловили из Камского водохранилища более 50 кг. рыбы.

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В Пермском крае завершился крупнейший рыболовный турнир Pro Anglers League. Победителем соревнований стали мастера спорта международного класса из Москвы Андрей Питерцов и Дмитрий Елисеев. Спортсмены рассказали, как выловить крупную рыбу в Камском водохранилище. «Судака много на этом водоеме. Основное стадо, как и на многих других водоемах, весом 1?1,5 кг. Более крупный встречается заметно реже, капризничает, на все подряд не бросается. Самые рабочие и безотказные приманки 6,5?7 дюймов. Позволяют хорошо ловить и мелких судачков, и трофейную рыбу», — пишет издание «Зори Плюс» со ссылкой на Андрея Питерцова. Соревнования по рыбной ловле Pro Anglers League проходили в Добрянке с 29 по 31 августа. На турнир съехались лучшие рыбаки со всей России. Андрей Питерцов и Дмитрий Елисеев победили в общем зачете. За три дня москвичи выловили из Камского водохранилища более 50 кг. рыбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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