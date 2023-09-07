Полковник Макгрегор раскрыл, чего ждет Путин

Полковник ВС США Макгрегор: Россия хочет дождаться краха экономики ЕС
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Преидент России Владимир Путин дожидается краха экономики Евросоюза Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия желает дождаться краха экономики Евросоюза, а с Украиной давно все закончено. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Откровенно говоря, украинцы уже давно смотрят в бездну <…>. Русские просто решили выжидать. Они ожидают двух вещей: переговоров, которые так и не были начаты, и, того, что экономика Европы рухнет, и я думаю, что все к этому идет», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Аналитик добавил, что российская позиция сейчас заключается в том, чтобы еще немного подождать и дождаться обрушения экономики ЕС.

Ранее правительство Украины приняло постановление, которое исключает любые уступки России ради прекращения конфликта. Согласно документу, перемирие возможно только в случае восстановления Киевом контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. В России заявили о готовности к переговорам при главном условии — сохранении новых регионов в составе РФ.

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Россия желает дождаться краха экономики Евросоюза, а с Украиной давно все закончено. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Откровенно говоря, украинцы уже давно смотрят в бездну <…>. Русские просто решили выжидать. Они ожидают двух вещей: переговоров, которые так и не были начаты, и, того, что экономика Европы рухнет, и я думаю, что все к этому идет», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Аналитик добавил, что российская позиция сейчас заключается в том, чтобы еще немного подождать и дождаться обрушения экономики ЕС. Ранее правительство Украины приняло постановление, которое исключает любые уступки России ради прекращения конфликта. Согласно документу, перемирие возможно только в случае восстановления Киевом контроля над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. В России заявили о готовности к переговорам при главном условии — сохранении новых регионов в составе РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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