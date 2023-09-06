06 сентября 2023

В Перми автобус сбил девушку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшую отправили в больницу (архивное фото) Фото:

В Перми на ул. Холмогорская автобус сбил 16-летнюю девушку. В момент аварии она переходила дорогу. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь», в полиции информацию о произошедшем подтвердили.

«ДТП произошло в 07:20 в районе дома по улице Холмогорская, 4В. По предварительным данным 16-летняя девушка переходила дорогу на красный свет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Школьница получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Сестра пострадавшей в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту случившегося в полиции проводится проверка.

На место аварии прибыли спасатели и медики скорой помощи
На место аварии прибыли спасатели и медики скорой помощи

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В Перми на ул. Холмогорская автобус сбил 16-летнюю девушку. В момент аварии она переходила дорогу. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь», в полиции информацию о произошедшем подтвердили. «ДТП произошло в 07:20 в районе дома по улице Холмогорская, 4В. По предварительным данным 16-летняя девушка переходила дорогу на красный свет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Школьница получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Сестра пострадавшей в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту случившегося в полиции проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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