В Перми автобус сбил девушку. Фото

07 сентября 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Пострадавшую отправили в больницу (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми на ул. Холмогорская автобус сбил 16-летнюю девушку. В момент аварии она переходила дорогу. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь», в полиции информацию о произошедшем подтвердили. «ДТП произошло в 07:20 в районе дома по улице Холмогорская, 4В. По предварительным данным 16-летняя девушка переходила дорогу на красный свет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Школьница получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Сестра пострадавшей в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту случившегося в полиции проводится проверка. На место аварии прибыли спасатели и медики скорой помощи Сообщество «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте»

В Перми на ул. Холмогорская автобус сбил 16-летнюю девушку. В момент аварии она переходила дорогу. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь», в полиции информацию о произошедшем подтвердили. «ДТП произошло в 07:20 в районе дома по улице Холмогорская, 4В. По предварительным данным 16-летняя девушка переходила дорогу на красный свет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Школьница получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Сестра пострадавшей в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту случившегося в полиции проводится проверка.