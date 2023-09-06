В Перми на ул. Холмогорская автобус сбил 16-летнюю девушку. В момент аварии она переходила дорогу. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ЧП ДТП Пермь», в полиции информацию о произошедшем подтвердили.
«ДТП произошло в 07:20 в районе дома по улице Холмогорская, 4В. По предварительным данным 16-летняя девушка переходила дорогу на красный свет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Школьница получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Сестра пострадавшей в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что девушка находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту случившегося в полиции проводится проверка.
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