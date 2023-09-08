Reuters: на Кубе задержали 17 человек за отправку людей на Украину за деньги

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На Кубе проводили незаконную отправку людей на Украину, пишет Reuters Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Кубы арестовали 17 человек за торговлю людьми. Об этом сообщил полковник МВД Кубы Сесар Родригес, отметив, что она велась с целью отправлять их на Украину, чтобы участвовать в конфликте на стороне России.

«В результате расследования <…> арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий», — подчеркнул Сесар Родригес, его слова передает Reuters. Он добавил, что лидер группировки, обвиняемый в торговле людьми, совместно с несколькими жителями Кубы, организовывал отправку людей на Украину в качестве наемников. По словам Родригеса, якобы они должны были участвовать в конфликте на стороне РФ.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

В начале августа Reuters писало, что на сайтах Казахстана начала появляться реклама с призывом сражаться на стороне РФ в конфликте на Украине. При этом российскими властями эта информация не подтверждалась.

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Власти Кубы арестовали 17 человек за торговлю людьми. Об этом сообщил полковник МВД Кубы Сесар Родригес, отметив, что она велась с целью отправлять их на Украину, чтобы участвовать в конфликте на стороне России. «В результате расследования <…> арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий», — подчеркнул Сесар Родригес, его слова передает Reuters. Он добавил, что лидер группировки, обвиняемый в торговле людьми, совместно с несколькими жителями Кубы, организовывал отправку людей на Украину в качестве наемников. По словам Родригеса, якобы они должны были участвовать в конфликте на стороне РФ. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. В начале августа Reuters писало, что на сайтах Казахстана начала появляться реклама с призывом сражаться на стороне РФ в конфликте на Украине. При этом российскими властями эта информация не подтверждалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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