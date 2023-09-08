Reuters: на Кубе задержали 17 человек за отправку людей на Украину за деньги

08 сентября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

На Кубе проводили незаконную отправку людей на Украину, пишет Reuters Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Кубы арестовали 17 человек за торговлю людьми. Об этом сообщил полковник МВД Кубы Сесар Родригес, отметив, что она велась с целью отправлять их на Украину, чтобы участвовать в конфликте на стороне России. «В результате расследования <…> арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий», — подчеркнул Сесар Родригес, его слова передает Reuters. Он добавил, что лидер группировки, обвиняемый в торговле людьми, совместно с несколькими жителями Кубы, организовывал отправку людей на Украину в качестве наемников. По словам Родригеса, якобы они должны были участвовать в конфликте на стороне РФ. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. В начале августа Reuters писало, что на сайтах Казахстана начала появляться реклама с призывом сражаться на стороне РФ в конфликте на Украине. При этом российскими властями эта информация не подтверждалась.

Власти Кубы арестовали 17 человек за торговлю людьми. Об этом сообщил полковник МВД Кубы Сесар Родригес, отметив, что она велась с целью отправлять их на Украину, чтобы участвовать в конфликте на стороне России. «В результате расследования <…> арестовано 17 человек, в том числе внутренний организатор этих действий», — подчеркнул Сесар Родригес, его слова передает Reuters. Он добавил, что лидер группировки, обвиняемый в торговле людьми, совместно с несколькими жителями Кубы, организовывал отправку людей на Украину в качестве наемников. По словам Родригеса, якобы они должны были участвовать в конфликте на стороне РФ. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. В начале августа Reuters писало, что на сайтах Казахстана начала появляться реклама с призывом сражаться на стороне РФ в конфликте на Украине. При этом российскими властями эта информация не подтверждалась.