07 сентября 2023

Пермяк в суде доказал, что приставы по ошибке списали у него деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания. Знакомство с новым прокурором Андреем Юмшановым. Пермь, фссп, судебный пристав, пристав
Приставы списали у пермяка денег больше, чем было нужно Фото:

Судебные приставы по ошибке списали у жителя Перми десятки тысяч рублей. Добровольно возвращать средства сотрудники Мотовилихинского отдела ФССП отказали. Чтобы вернуть деньги пермяку пришлось обращаться в суд.

«В 2022 году со счетов пермяка было списано 77 тысяч рублей, но это было на 28 тысяч больше, чем долг пермяка. Мужчина обратился к судебному приставу, чтобы ему вернули ошибочно списанные деньги обратно, но ему отказали. Тогда житель Перми обратился в суд, где доказал, что средства списаны незаконно», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Суд признал действия приставов незаконными. Со счета У ФССП пермяку вернут 28 тысяч рублей, которые были списаны по ошибке, а также пять тысяч рублей за моральный вред.

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Судебные приставы по ошибке списали у жителя Перми десятки тысяч рублей. Добровольно возвращать средства сотрудники Мотовилихинского отдела ФССП отказали. Чтобы вернуть деньги пермяку пришлось обращаться в суд. «В 2022 году со счетов пермяка было списано 77 тысяч рублей, но это было на 28 тысяч больше, чем долг пермяка. Мужчина обратился к судебному приставу, чтобы ему вернули ошибочно списанные деньги обратно, но ему отказали. Тогда житель Перми обратился в суд, где доказал, что средства списаны незаконно», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. Суд признал действия приставов незаконными. Со счета У ФССП пермяку вернут 28 тысяч рублей, которые были списаны по ошибке, а также пять тысяч рублей за моральный вред.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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