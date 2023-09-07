Пермяк в суде доказал, что приставы по ошибке списали у него деньги

08 сентября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Приставы списали у пермяка денег больше, чем было нужно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Судебные приставы по ошибке списали у жителя Перми десятки тысяч рублей. Добровольно возвращать средства сотрудники Мотовилихинского отдела ФССП отказали. Чтобы вернуть деньги пермяку пришлось обращаться в суд. «В 2022 году со счетов пермяка было списано 77 тысяч рублей, но это было на 28 тысяч больше, чем долг пермяка. Мужчина обратился к судебному приставу, чтобы ему вернули ошибочно списанные деньги обратно, но ему отказали. Тогда житель Перми обратился в суд, где доказал, что средства списаны незаконно», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. Суд признал действия приставов незаконными. Со счета У ФССП пермяку вернут 28 тысяч рублей, которые были списаны по ошибке, а также пять тысяч рублей за моральный вред.

Судебные приставы по ошибке списали у жителя Перми десятки тысяч рублей. Добровольно возвращать средства сотрудники Мотовилихинского отдела ФССП отказали. Чтобы вернуть деньги пермяку пришлось обращаться в суд. «В 2022 году со счетов пермяка было списано 77 тысяч рублей, но это было на 28 тысяч больше, чем долг пермяка. Мужчина обратился к судебному приставу, чтобы ему вернули ошибочно списанные деньги обратно, но ему отказали. Тогда житель Перми обратился в суд, где доказал, что средства списаны незаконно», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. Суд признал действия приставов незаконными. Со счета У ФССП пермяку вернут 28 тысяч рублей, которые были списаны по ошибке, а также пять тысяч рублей за моральный вред.