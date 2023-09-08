В свердловском городе запретят продажу алкоголя. Фото

В Заречном из-за праздника на сутки запретят продажу алкоголя

09 сентября 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

Запрет начнет действовать с 13:00 Фото: Анна Майорова © URA.RU В Заречном 9 сентября до 23 часов запретят продавать алкоголь из-за мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации свердловского города. «С 13:00 до 23:00 в Заречном будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий», — пишет пресс-служба мэрии Заречного в соцсети «ВКонтакте». Ограничения будут действовать на улицах Невской, Комсомольской, Ленина от дома №10 до дома №14 и Клары Цеткин. Также в Заречном пройдет концертная программа «Сладкая история» в сквере имени Муракова. Вечером мероприятие продолжится на главной городской площади. Программа на 9—10 сентября Фото: сообщество «Администрация ГО Заречный» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/zarpress_adm]

В Заречном 9 сентября до 23 часов запретят продавать алкоголь из-за мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации свердловского города. «С 13:00 до 23:00 в Заречном будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий», — пишет пресс-служба мэрии Заречного в соцсети «ВКонтакте». Ограничения будут действовать на улицах Невской, Комсомольской, Ленина от дома №10 до дома №14 и Клары Цеткин. Также в Заречном пройдет концертная программа «Сладкая история» в сквере имени Муракова. Вечером мероприятие продолжится на главной городской площади.