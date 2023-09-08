08 сентября 2023

В свердловском городе запретят продажу алкоголя. Фото

В Заречном из-за праздника на сутки запретят продажу алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
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Винный магазин «Винотека Соловьева». Екатеринбург , алкомаркет, бутылки, винный магазин, алкоголь, вино, спиртное
Запрет начнет действовать с 13:00 Фото:

В Заречном 9 сентября до 23 часов запретят продавать алкоголь из-за мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации свердловского города.

«С 13:00 до 23:00 в Заречном будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий», — пишет пресс-служба мэрии Заречного в соцсети «ВКонтакте». Ограничения будут действовать на улицах Невской, Комсомольской, Ленина от дома №10 до дома №14 и Клары Цеткин.

Также в Заречном пройдет концертная программа «Сладкая история» в сквере имени Муракова. Вечером мероприятие продолжится на главной городской площади.

Программа на 9—10 сентября
Программа на 9—10 сентября
Фото:

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В Заречном 9 сентября до 23 часов запретят продавать алкоголь из-за мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации свердловского города. «С 13:00 до 23:00 в Заречном будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий», — пишет пресс-служба мэрии Заречного в соцсети «ВКонтакте». Ограничения будут действовать на улицах Невской, Комсомольской, Ленина от дома №10 до дома №14 и Клары Цеткин. Также в Заречном пройдет концертная программа «Сладкая история» в сквере имени Муракова. Вечером мероприятие продолжится на главной городской площади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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