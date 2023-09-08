В Заречном 9 сентября до 23 часов запретят продавать алкоголь из-за мероприятий, посвященных Дню города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации свердловского города.
«С 13:00 до 23:00 в Заречном будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий», — пишет пресс-служба мэрии Заречного в соцсети «ВКонтакте». Ограничения будут действовать на улицах Невской, Комсомольской, Ленина от дома №10 до дома №14 и Клары Цеткин.
Также в Заречном пройдет концертная программа «Сладкая история» в сквере имени Муракова. Вечером мероприятие продолжится на главной городской площади.
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