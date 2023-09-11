Спецпредставитель Путина назвал дроны летающими дрынами

11 сентября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

В России должны отойти от таких терминов как БАС и БПЛА, заявил Дмитрий Песков Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Scott Jenkins Cпецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков считает, что дрон —это то же самое, что и дрын (большая палка, дубинка — прим.ред.), только летающий. Также спецпредставитель отметил отличные возможности русского языка поглощать враждебные смыслы других языков. «Дрон — это почти что-то же самое что дрын, но только летающий», — передает слова Пескова РБК. Он добавил, что необходимо отойти от использования таких сложных определений дронов, как БАС и БПЛА. Русский язык имеет отличные возможности поглощать враждебные смыслы иностранных языков, подметил Песков. Спецпредставитель напомнил, что в России находится созвучное с этим термином село под названием Дроново. Дмитрий Песков также в шутку предложил назначить вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова ответственным за развитие отрасли производства беспилотников. Ранее Песков уже предлагал назвать отрасль производства дронов наименованием «дронострой». Президент России Владимир Путин не поддержал такое решение, так как, по мнению российского лидера, между этими словами нет никакой связи.

Cпецпредставитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков считает, что дрон —это то же самое, что и дрын (большая палка, дубинка — прим.ред.), только летающий. Также спецпредставитель отметил отличные возможности русского языка поглощать враждебные смыслы других языков. «Дрон — это почти что-то же самое что дрын, но только летающий», — передает слова Пескова РБК. Он добавил, что необходимо отойти от использования таких сложных определений дронов, как БАС и БПЛА. Русский язык имеет отличные возможности поглощать враждебные смыслы иностранных языков, подметил Песков. Спецпредставитель напомнил, что в России находится созвучное с этим термином село под названием Дроново. Дмитрий Песков также в шутку предложил назначить вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова ответственным за развитие отрасли производства беспилотников. Ранее Песков уже предлагал назвать отрасль производства дронов наименованием «дронострой». Президент России Владимир Путин не поддержал такое решение, так как, по мнению российского лидера, между этими словами нет никакой связи.