Генерал армии США назвал, сколько времени осталось у Киева для наступления

Генерал ВС США Милли: у Украины есть 30 дней до конца наступления

10 сентября 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Из-за холода ВСУ будет гораздо труднее маневрировать, заявил Марк Милли Фото: U.S. Army / Spc. Preston Hammon новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Украины осталось около 30 дней на боевые действия, прежде чем погода помешает ее контрнаступлению. Об этом заявил начальник Генштаба, генерал армии США Марк Милли. «Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней погоды, пригодной для сражений, так что украинцы еще не закончили», — сказал Милли, его слова приводит BBC. Он отметил, что из-за холода военнослужащим Украины будет гораздо труднее маневрировать. По словам генерала, Вооруженные силы Украины не завершили боевую часть операции. Наступление идет медленнее, чем ожидалось, на фронте все еще продолжаются тяжелые бои, заключил Милли. Телеканал CNN сообщил, что У ВСУ осталось немного времени, чтобы добиться минимальных успехов в ходе своего контрнаступления. Кроме того, в скором времени условия для ведения боевых действий для ВСУ станут тяжелыми, передает RT. Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что контрнаступление Киева провалилось.

У Украины осталось около 30 дней на боевые действия, прежде чем погода помешает ее контрнаступлению. Об этом заявил начальник Генштаба, генерал армии США Марк Милли. «Осталось еще достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней погоды, пригодной для сражений, так что украинцы еще не закончили», — сказал Милли, его слова приводит BBC. Он отметил, что из-за холода военнослужащим Украины будет гораздо труднее маневрировать. По словам генерала, Вооруженные силы Украины не завершили боевую часть операции. Наступление идет медленнее, чем ожидалось, на фронте все еще продолжаются тяжелые бои, заключил Милли. Телеканал CNN сообщил, что У ВСУ осталось немного времени, чтобы добиться минимальных успехов в ходе своего контрнаступления. Кроме того, в скором времени условия для ведения боевых действий для ВСУ станут тяжелыми, передает RT. Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что контрнаступление Киева провалилось.