В Екатеринбурге осудили мужчину, который из ревности похитил свою девушку

13 сентября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Похититель девушки получил восемь лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге прошел суд над 41-летним местным жителем, который на фоне ревности сначала избил, а потом похитил свою девушку. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима. «У обвиняемого возник умысел на похищение своей бывшей девушки. Он, дождавшись потерпевшую у салона красоты, ударил ее ногой по лицу и кулаком по затылку, затем против воли посадил в свою машину и отвез в коттеджный поселок, где они ранее совместно проживали», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Женщина находилась в заточении до тех пор, пока ее не нашли и не освободили сотрудники полиции. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Накануне прошел суд — мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

В Екатеринбурге прошел суд над 41-летним местным жителем, который на фоне ревности сначала избил, а потом похитил свою девушку. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима. «У обвиняемого возник умысел на похищение своей бывшей девушки. Он, дождавшись потерпевшую у салона красоты, ударил ее ногой по лицу и кулаком по затылку, затем против воли посадил в свою машину и отвез в коттеджный поселок, где они ранее совместно проживали», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Женщина находилась в заточении до тех пор, пока ее не нашли и не освободили сотрудники полиции. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Накануне прошел суд — мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовали на 40 тысяч рублей.