12 сентября 2023

В Екатеринбурге осудили мужчину, который из ревности похитил свою девушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Похититель девушки получил восемь лет колонии Фото:

В Екатеринбурге прошел суд над 41-летним местным жителем, который на фоне ревности сначала избил, а потом похитил свою девушку. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

«У обвиняемого возник умысел на похищение своей бывшей девушки. Он, дождавшись потерпевшую у салона красоты, ударил ее ногой по лицу и кулаком по затылку, затем против воли посадил в свою машину и отвез в коттеджный поселок, где они ранее совместно проживали», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Женщина находилась в заточении до тех пор, пока ее не нашли и не освободили сотрудники полиции. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Накануне прошел суд — мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге прошел суд над 41-летним местным жителем, который на фоне ревности сначала избил, а потом похитил свою девушку. Мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима. «У обвиняемого возник умысел на похищение своей бывшей девушки. Он, дождавшись потерпевшую у салона красоты, ударил ее ногой по лицу и кулаком по затылку, затем против воли посадил в свою машину и отвез в коттеджный поселок, где они ранее совместно проживали», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Женщина находилась в заточении до тех пор, пока ее не нашли и не освободили сотрудники полиции. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья». Накануне прошел суд — мужчину приговорили к восьми годам колонии строгого режима и оштрафовали на 40 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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