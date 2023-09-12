12 сентября 2023

В Перми спустя полгода возобновляется движение трамваев по улице Куйбышева

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт улицы Куйбышева. Пермь, ремонт трамвайных путей, трамвай, ремонт трамвайного полотна
Трамваи пойдут по Куйбышева с 14 сентября Фото:

В Перми с 14 сентября возобновляется движение трамваев по улице Куйбышева, приостановленное в связи с ремонтом трамвайных путей. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.

«Запускаем движение трамваев по улице Куйбышева с 14 сентября», — сообщает мэрия. Также по данным горадминистрации, на несколько метров смещена трамвайная остановка «Глеба Успенского» в направлении Центрального рынка. Теперь она расположится напротив существующей остановки в направлении Бахаревки. Новые трамвайные пути смонтированы таким образом, чтобы обеспечить плавность хода общественного транспорта и снизит уровень шума от движения вагонов.

В связи с запуском трамваев меняется маршрут автобуса №71. После остановки «Строительный факультет» с улицы Куйбышева он будет перенаправлен на улицу Сибирскую и продлен до станции «Пермь I». В перспективе автобус данного маршрута планируют пустить по улице Яблочкова. Движение трамваев по Куйбышева было сокращено с апреля.

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В Перми с 14 сентября возобновляется движение трамваев по улице Куйбышева, приостановленное в связи с ремонтом трамвайных путей. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города. «Запускаем движение трамваев по улице Куйбышева с 14 сентября», — сообщает мэрия. Также по данным горадминистрации, на несколько метров смещена трамвайная остановка «Глеба Успенского» в направлении Центрального рынка. Теперь она расположится напротив существующей остановки в направлении Бахаревки. Новые трамвайные пути смонтированы таким образом, чтобы обеспечить плавность хода общественного транспорта и снизит уровень шума от движения вагонов. В связи с запуском трамваев меняется маршрут автобуса №71. После остановки «Строительный факультет» с улицы Куйбышева он будет перенаправлен на улицу Сибирскую и продлен до станции «Пермь I». В перспективе автобус данного маршрута планируют пустить по улице Яблочкова. Движение трамваев по Куйбышева было сокращено с апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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