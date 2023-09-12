В Перми спустя полгода возобновляется движение трамваев по улице Куйбышева

В Перми с 14 сентября возобновляется движение трамваев по улице Куйбышева, приостановленное в связи с ремонтом трамвайных путей. Об этом сообщается в telegram-канале администрации города.
«Запускаем движение трамваев по улице Куйбышева с 14 сентября», — сообщает мэрия. Также по данным горадминистрации, на несколько метров смещена трамвайная остановка «Глеба Успенского» в направлении Центрального рынка. Теперь она расположится напротив существующей остановки в направлении Бахаревки. Новые трамвайные пути смонтированы таким образом, чтобы обеспечить плавность хода общественного транспорта и снизит уровень шума от движения вагонов.
В связи с запуском трамваев меняется маршрут автобуса №71. После остановки «Строительный факультет» с улицы Куйбышева он будет перенаправлен на улицу Сибирскую и продлен до станции «Пермь I». В перспективе автобус данного маршрута планируют пустить по улице Яблочкова. Движение трамваев по Куйбышева было сокращено с апреля.
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