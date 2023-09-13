Боец ММА из США Монсон стал депутатом Башкортостана

Джеффри Монсон занял место в башкирском парламенте
новость из сюжетаВыборы-2023
Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом парламента Республики Башкортостан. Результаты выборов опубликованы на канале издания «ЕР-Башкортостан» в Dzen.
Монсон занимает пятую строчку в списке партии «Единая Россия», следует из данных канала. В результате выборов 10 сентября фракция получила 87 из 110 мест в башкирском парламенте.
Еще в феврале 2023 года Мэнсон заявил о готовности отказаться от американского гражданства и провести оставшуюся жизнь в РФ, передает. Весной он рассказал о планах избраться в парламент и подал документы на участие в выборах, пишет
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