Боец ММА из США Монсон стал депутатом Башкортостана

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Джеффри Монсон занял место в башкирском парламенте
Джеффри Монсон занял место в башкирском парламенте Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом парламента Республики Башкортостан. Результаты выборов опубликованы на канале издания «ЕР-Башкортостан» в Dzen.

Монсон занимает пятую строчку в списке партии «Единая Россия», следует из данных канала. В результате выборов 10 сентября фракция получила 87 из 110 мест в башкирском парламенте.

Еще в феврале 2023 года Мэнсон заявил о готовности отказаться от американского гражданства и провести оставшуюся жизнь в РФ, передает. Весной он рассказал о планах избраться в парламент и подал документы на участие в выборах, пишет MK.RU.

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Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом парламента Республики Башкортостан. Результаты выборов опубликованы на канале издания «ЕР-Башкортостан» в Dzen. Монсон занимает пятую строчку в списке партии «Единая Россия», следует из данных канала. В результате выборов 10 сентября фракция получила 87 из 110 мест в башкирском парламенте. Еще в феврале 2023 года Мэнсон заявил о готовности отказаться от американского гражданства и провести оставшуюся жизнь в РФ, передает. Весной он рассказал о планах избраться в парламент и подал документы на участие в выборах, пишет MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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