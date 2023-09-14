Минздрав отреагировал на запрет медикам пользоваться техникой Apple и переписываться в WhatsApp

«Коммерсант»: медикам запретят пользоваться техникой Apple

Пока запрет пользоваться техникой Apple вводится в некоторых клиниках Москвы и Санкт-Петербурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ряде госклиник Москвы и Санкт-Петербурга руководство запретило сотрудникам пользоваться техникой Apple, общаться в WhatsApp и носить умные часы. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что подобные указания действительно существуют.

«Подразделения, отвечающие за информационные технологии в постоянном режиме ведут мониторинг киберугроз. Они информируют о необходимости избегать тех или иных действий, применения дискредитировавших себя в плане информационной безопасности сервисов или оборудования с определенными программными и аппаратными уязвимостями. Такая работа ведется и в подведомственных учреждениях», — заявил Кузнецов в беседе с изданием « Коммерсант ».

Так в одной из столичных клиник вышел приказ перейти на российские AYYA, Aquarius, F+ или китайские Huawei, Xiaomi, Honor. Врачам также не рекомендуется носить умные гаджеты типа смарт-часов и фитнес-браслетов, запрещено включать функцию GPS и Bluetooth и нельзя вести рабочие переписки в WhatsApp, Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисах Google.

Ранее в Госдуме пригрозили пересмотреть деятельность WhatsApp на территории России. Это связано с недавним добавлением в мессенджер возможности создания каналов.