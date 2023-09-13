В Перми пройдет состязание среди инклюзивных команд КВН

В Перми 14 сентября пройдет четвертьфинал КВН среди команд с ограниченными возможностями здоровья. В игре будут участвовать команды региональных организаций Всероссийского общества инвалидов Приволжского и Центрального федеральных округов, сообщается на сайте пермской организации ВОИ.
«14 сентября пермская инклюзивная команда „ПараХод“ встретится в четвертьфинале игры КВН среди команд региональных организаций ВОИ Приволжского и Центрального федеральных округов в „СВОей лиге ВОИ“ в состязаниях на лучшее чувство юмора. Вход свободный», — говорится на сайте.
Ранее в Перми прошел Летний кубок КВН, в котором за приз боролись команды-чемпионы предыдущих годов. Для этого в городском стадионе «Молот» был построен зал на 4,5 тысячи мест.
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