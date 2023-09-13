13 сентября 2023

В Перми пройдет состязание среди инклюзивных команд КВН

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Игра Высшей лиги КВН «Встреча выпускников». Екатеринбург, квн
В состязаниях будет участвовать пермская команда «ПараХод» Фото:

В Перми 14 сентября пройдет четвертьфинал КВН среди команд с ограниченными возможностями здоровья. В игре будут участвовать команды региональных организаций Всероссийского общества инвалидов Приволжского и Центрального федеральных округов, сообщается на сайте пермской организации ВОИ.

«14 сентября пермская инклюзивная команда „ПараХод“ встретится в четвертьфинале игры КВН среди команд региональных организаций ВОИ Приволжского и Центрального федеральных округов в „СВОей лиге ВОИ“ в состязаниях на лучшее чувство юмора. Вход свободный», — говорится на сайте.

Ранее в Перми прошел Летний кубок КВН, в котором за приз боролись команды-чемпионы предыдущих годов. Для этого в городском стадионе «Молот» был построен зал на 4,5 тысячи мест.

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В Перми 14 сентября пройдет четвертьфинал КВН среди команд с ограниченными возможностями здоровья. В игре будут участвовать команды региональных организаций Всероссийского общества инвалидов Приволжского и Центрального федеральных округов, сообщается на сайте пермской организации ВОИ. «14 сентября пермская инклюзивная команда „ПараХод“ встретится в четвертьфинале игры КВН среди команд региональных организаций ВОИ Приволжского и Центрального федеральных округов в „СВОей лиге ВОИ“ в состязаниях на лучшее чувство юмора. Вход свободный», — говорится на сайте. Ранее в Перми прошел Летний кубок КВН, в котором за приз боролись команды-чемпионы предыдущих годов. Для этого в городском стадионе «Молот» был построен зал на 4,5 тысячи мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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