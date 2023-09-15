Пермячка взяла кредит от имени умершего знакомого

Жительница Кудымкара взяла кредит на покойника, воспользовавшись его телефоном Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Жительница Кудымкара Пермского края взяла кредит, оформив его на своего умершего знакомого. Для этого она воспользовалась мобильным телефоном покойного. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Прикамья.

«Злоумышленница, используя мобильный телефон своего недавно умершего знакомого, получила кредит на 196 тысяч рублей. Женщина оформила займ с помощью мобильного приложения банка. Она знала код доступа к приложению», — указано на сайте надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, пермячка перевела заемные средства с карты покойного на свой счет. Деньги злоумышленница потратила. Суд приговорил виновную к штрафу. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Чусовом Пермского края суд приговорил к обязательным работам женщину, которая пользовалась банковской картой умершего супруга. На его счет продолжали поступать пенсионные и социальные выплаты, которые вдова четыре года тратила на свои нужды.