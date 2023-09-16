16 сентября 2023
15 сентября 2023

Глава СКР заступился за покалеченную самокатчиком 85-летнюю бабушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин поручил региональному руководству представить доклад Фото:

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить обстоятельства травмирования пожилой женщины при наезде на нее подростка на электросамокате в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Челябинске подросток на электросамокате сбил 85-летнюю пенсионерку. Пострадавшая с серьезной травмой головы была госпитализирована», — пишет официальный telegram-канал «Следком».

В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил региональному руководителю ведомства Петру Решетникову представить доклад о результатах процессуальной проверки.

Это уже не первый случай, когда самокатчики калечат в Челябинске пенсионеров. Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее заявила, что тему ужесточения наказаний для самокатчиков взял под контроль председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить обстоятельства травмирования пожилой женщины при наезде на нее подростка на электросамокате в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В Челябинске подросток на электросамокате сбил 85-летнюю пенсионерку. Пострадавшая с серьезной травмой головы была госпитализирована», — пишет официальный telegram-канал «Следком». В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил региональному руководителю ведомства Петру Решетникову представить доклад о результатах процессуальной проверки. Это уже не первый случай, когда самокатчики калечат в Челябинске пенсионеров. Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее заявила, что тему ужесточения наказаний для самокатчиков взял под контроль председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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