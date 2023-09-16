Глава СКР заступился за покалеченную самокатчиком 85-летнюю бабушку

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить обстоятельства травмирования пожилой женщины при наезде на нее подростка на электросамокате в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Челябинске подросток на электросамокате сбил 85-летнюю пенсионерку. Пострадавшая с серьезной травмой головы была госпитализирована», — пишет официальный telegram-канал «Следком».
В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка. Бастрыкин поручил региональному руководителю ведомства Петру Решетникову представить доклад о результатах процессуальной проверки.
Это уже не первый случай, когда самокатчики калечат в Челябинске пенсионеров. Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее заявила, что тему ужесточения наказаний для самокатчиков взял под контроль председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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