Пермячка отсудила у популярного курорта деньги за сломанную руку

Женщина получила оскольчатый перелом левой руки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае курорт «Ключи» компенсирует посетительнице моральный вред за перелом руки. Жительница Краснокамска получила травму на территории здравницы. На сайте городского суда Краснокамска сообщается, что женщина неудачно упала на нечищеной дорожке.

«Из-за травмы пришлось прервать лечение и вернуться домой. В краевом центре женщину прооперировали, установили титановую пластину. Далее последовал длительный период реабилитации, сопровождаемый физической болью и множеством бытовых неудобств. 14 сентября производство по гражданскому делу о взыскании компенсации морального вреда и убытков было прекращено в связи с заключением сторонами мирового соглашения и утверждением его судом», — говорится на сайте суда.

Стороны договорились, что курорт перечислит истице 150 тысяч рублей в срок до 25 сентября взамен на полный отказ от исковых требований. При этом изначально женщина оценила причиненный ей моральный вред в 300 тысяч рублей.

Курорт «Ключи», расположенный в Суксунском округе, является одной из старейших здравниц в России. В начале этого года курорт сообщил о вынужденном повышении цен на свои услуги.

URA.RU рассказывало также о жителе Перми, который получил травму ноги на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в Миассе (Челябинская область). Мужчина обратился в суд, потребовав возместить ему расходы на лечение.