18 сентября 2023

В свердловской больнице прокомментировали смерть 11-месячной девочки

Врачебная комиссия: смерть 11-месячной девочки из Лесного была непредотвратимой
© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия считает, что врачи сделали все, что могли для спасения ребенка Фото:

В больнице в Лесном (закрытый город Свердловской области), где в августе скончалась 11-месячная девочка, заявили, что предотвратить смерть младенца было невозможно. К такому выводу пришла врачебная комиссия.

«Врачебной комиссией проведен предварительный разбор случая смерти ребенка, летальный исход признан непредотвратимым. Врачи в сложившейся ситуации сделали все, что могли», — заявили в больнице изданию JustMedia.

URA.RU попыталось связать с администрацией больницы. На звонок корреспондента никто не ответил, тогда в больницу был направлен запрос. Также комментарий по поводу гибели девочки был запрошен у Федерального медико-биологического агентства. На момент публикации новости ни одного ответа не поступало.

Ранее в Лесном вечером 2 августа скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и одышка. Делом тут же заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил предоставить доклад о расследовании.

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В больнице в Лесном (закрытый город Свердловской области), где в августе скончалась 11-месячная девочка, заявили, что предотвратить смерть младенца было невозможно. К такому выводу пришла врачебная комиссия. «Врачебной комиссией проведен предварительный разбор случая смерти ребенка, летальный исход признан непредотвратимым. Врачи в сложившейся ситуации сделали все, что могли», — заявили в больнице изданию JustMedia. URA.RU попыталось связать с администрацией больницы. На звонок корреспондента никто не ответил, тогда в больницу был направлен запрос. Также комментарий по поводу гибели девочки был запрошен у Федерального медико-биологического агентства. На момент публикации новости ни одного ответа не поступало. Ранее в Лесном вечером 2 августа скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и одышка. Делом тут же заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил предоставить доклад о расследовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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