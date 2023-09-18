В свердловской больнице прокомментировали смерть 11-месячной девочки

Врачебная комиссия: смерть 11-месячной девочки из Лесного была непредотвратимой

19 сентября 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Комиссия считает, что врачи сделали все, что могли для спасения ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В больнице в Лесном (закрытый город Свердловской области), где в августе скончалась 11-месячная девочка, заявили, что предотвратить смерть младенца было невозможно. К такому выводу пришла врачебная комиссия. «Врачебной комиссией проведен предварительный разбор случая смерти ребенка, летальный исход признан непредотвратимым. Врачи в сложившейся ситуации сделали все, что могли», — заявили в больнице изданию JustMedia. URA.RU попыталось связать с администрацией больницы. На звонок корреспондента никто не ответил, тогда в больницу был направлен запрос. Также комментарий по поводу гибели девочки был запрошен у Федерального медико-биологического агентства. На момент публикации новости ни одного ответа не поступало. Ранее в Лесном вечером 2 августа скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и одышка. Делом тут же заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил предоставить доклад о расследовании.

В больнице в Лесном (закрытый город Свердловской области), где в августе скончалась 11-месячная девочка, заявили, что предотвратить смерть младенца было невозможно. К такому выводу пришла врачебная комиссия. «Врачебной комиссией проведен предварительный разбор случая смерти ребенка, летальный исход признан непредотвратимым. Врачи в сложившейся ситуации сделали все, что могли», — заявили в больнице изданию JustMedia. URA.RU попыталось связать с администрацией больницы. На звонок корреспондента никто не ответил, тогда в больницу был направлен запрос. Также комментарий по поводу гибели девочки был запрошен у Федерального медико-биологического агентства. На момент публикации новости ни одного ответа не поступало. Ранее в Лесном вечером 2 августа скончалась 11-месячная девочка. За несколько дней до смерти у ребенка была сонливость, вялость, покашливания и одышка. Делом тут же заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил предоставить доклад о расследовании.