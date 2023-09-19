В Свердловской области выросли цены на автомобили

20 сентября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

В Свердловской области выросла годовая инфляция, что существенно повлияло на рост цен на автомобили. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За август 2023 года в Свердловской области выросла годовая инфляция — с 4% в июле до 4,8% в августе, что существенно повлияло на рост цен на автомобили. Об этом сообщили в Центробанке РФ. «В августе свердловчане активно приобретали товары длительного пользования. В условиях ослабления рубля повышенный спрос привел к тому, что рост цен на легковые автомобили ускорился», — сообщает финансовый регулятор. Инфляция в регионе, по информации банка, повлияла также на рост цен на непродовольственные товары. Основными причинами ускорения инфляции назвали ослабление рубля, рост издержек производителей и увеличение спроса. На фоне ослабления рубля, годовые темпы прироста цен на услуги пассажирского транспорта, напротив, снизились. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в августе 2023 цены на билеты в плацкартные вагоны стали ниже. Ранее URA.RU сообщало, что в УрФО до 18% вросли цены на топливо. В частности в Свердловской области литр 95 бензина подорожал до 52,91 рублей в среднем.

За август 2023 года в Свердловской области выросла годовая инфляция — с 4% в июле до 4,8% в августе, что существенно повлияло на рост цен на автомобили. Об этом сообщили в Центробанке РФ. «В августе свердловчане активно приобретали товары длительного пользования. В условиях ослабления рубля повышенный спрос привел к тому, что рост цен на легковые автомобили ускорился», — сообщает финансовый регулятор. Инфляция в регионе, по информации банка, повлияла также на рост цен на непродовольственные товары. Основными причинами ускорения инфляции назвали ослабление рубля, рост издержек производителей и увеличение спроса. На фоне ослабления рубля, годовые темпы прироста цен на услуги пассажирского транспорта, напротив, снизились. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в августе 2023 цены на билеты в плацкартные вагоны стали ниже. Ранее URA.RU сообщало, что в УрФО до 18% вросли цены на топливо. В частности в Свердловской области литр 95 бензина подорожал до 52,91 рублей в среднем.