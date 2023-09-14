В УрФО взвинтили цены на бензин. Инфографика

В регионах УрФО до 18% выросли цены на бензин

14 сентября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

В Уральском федеральном округе выросли цены на 95 и 92 бензин на 8,8% и 8,6% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С начала 2023 года в Уральском федеральном округе (УрФО) средняя стоимость литра 95 бензина выросла на 8,8%, а 92 топливо подорожало на 8,6%. ЯНАО стал лидером по росту цен на бензин. Там топливо выросло в цене на 18,54%. Это следует из информации АЗС на сайте Benzin Price. С 1 января по 1 сентября 2023 года средняя стоимость 95 бензина в Свердловской области выросла с 49,93 до 52,91 рубля (+5,63%). Что касается 92 топлива, то за литр придется заплатить 49,38 рубля (+5,5%) вместо 46,66.

В Курганской области литр 95 бензина подорожал на 5,31% с 48,8 до 51,54 рубля. С 44,92 до 47,37 рубля (+5,17%) вырос в цене 92 бензин.

С начала года в Челябинской области 95 бензин подорожал с 47,54 до 51,62 рубля (+7,9%). На 7,92% выросла стоимость 92 топлива с 43,55 до 47,3 рубля.

Также цены подняли в Тюменской области. У местных АЗС на 95 бензин установили цены на 6,29% больше — с 50,49 до 53,88 рубля, а 92 бензин подорожал с 46,52 до 49,46 рубля (+5,94%).

В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость литра 95 топлива выросла с 49,92 до 55,09 рубля (+9,38%). Тем, кто заправляют автомобиль 92 горючим, придется заплатить на 10,09% больше. В январе литр стоил 46,38 рубля, а в сентябре — 51,59.

Цены на АЗС Ямало-Ненецкого автономного округа на 95 бензин выросли с 43,98 до 53,99 рубля (+18,54%). Чуть меньше подорожало 92 топливо — с 42,5 до 51,07 (+16,7%). За аналогичный период времени общий показатель роста средней стоимости 95 бензина в УрФО составил 8,8% (с 48,44 до 53,17 рубля). А 92 топливо подорожало на 8,6% (с 45,08 до 49,36). Ранее в Росстате с 4 по 10 сентября фиксировали сокращение объема производства бензина и дизельного топлива. Выпуск топлива упал на 5,9%, а дизеля — на 3%. Инфографика: URA.RU

С начала 2023 года в Уральском федеральном округе (УрФО) средняя стоимость литра 95 бензина выросла на 8,8%, а 92 топливо подорожало на 8,6%. ЯНАО стал лидером по росту цен на бензин. Там топливо выросло в цене на 18,54%. Это следует из информации АЗС на сайте Benzin Price. За аналогичный период времени общий показатель роста средней стоимости 95 бензина в УрФО составил 8,8% (с 48,44 до 53,17 рубля). А 92 топливо подорожало на 8,6% (с 45,08 до 49,36). Ранее в Росстате с 4 по 10 сентября фиксировали сокращение объема производства бензина и дизельного топлива. Выпуск топлива упал на 5,9%, а дизеля — на 3%.