В Нижнем Тагиле спасли годовалого малыша, который закрылся в квартире. Фото

20 сентября 2023 в 18:27 Размер текста - 17 +

Спасателям пришлось вскрывать замок, чтобы добраться до ребенка Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасатели пришли на помощь маме и ее годовалому малышу, который закрыл дверь в квартиру. Об этом сообщает «Центр защиты населения». «Спасатели поспешили на помощь к маме и годовалому малышу, который самостоятельно закрылся в квартире. Вскрыли дверной замок, тем самым оперативно оказали помощь ребенку», — рассказали в группе центра в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что спасатели пришли на помощь тагильчанину, который захотел покурить, и выпал из окна на козырек подъезда. Мужчину доставили в больницу. Спасатели оперативно вскрыли дверной замок Фото: «Центр защиты населения», vk.com

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасатели пришли на помощь маме и ее годовалому малышу, который закрыл дверь в квартиру. Об этом сообщает «Центр защиты населения». «Спасатели поспешили на помощь к маме и годовалому малышу, который самостоятельно закрылся в квартире. Вскрыли дверной замок, тем самым оперативно оказали помощь ребенку», — рассказали в группе центра в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что спасатели пришли на помощь тагильчанину, который захотел покурить, и выпал из окна на козырек подъезда. Мужчину доставили в больницу.