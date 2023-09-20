В Нижнем Тагиле спасли годовалого малыша, который закрылся в квартире. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по хостелам. Екатеринбург, жилой дом, лестничный пролет, квартира, лестничная площадка, подъезд
Спасателям пришлось вскрывать замок, чтобы добраться до ребенка Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасатели пришли на помощь маме и ее годовалому малышу, который закрыл дверь в квартиру. Об этом сообщает «Центр защиты населения».

«Спасатели поспешили на помощь к маме и годовалому малышу, который самостоятельно закрылся в квартире. Вскрыли дверной замок, тем самым оперативно оказали помощь ребенку», — рассказали в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели пришли на помощь тагильчанину, который захотел покурить, и выпал из окна на козырек подъезда. Мужчину доставили в больницу.

Спасатели оперативно вскрыли дверной замок
Спасатели оперативно вскрыли дверной замок
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасатели пришли на помощь маме и ее годовалому малышу, который закрыл дверь в квартиру. Об этом сообщает «Центр защиты населения». «Спасатели поспешили на помощь к маме и годовалому малышу, который самостоятельно закрылся в квартире. Вскрыли дверной замок, тем самым оперативно оказали помощь ребенку», — рассказали в группе центра в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что спасатели пришли на помощь тагильчанину, который захотел покурить, и выпал из окна на козырек подъезда. Мужчину доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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