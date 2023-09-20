Спасателям пришлось вскрывать замок, чтобы добраться до ребенка
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасатели пришли на помощь маме и ее годовалому малышу, который закрыл дверь в квартиру. Об этом сообщает «Центр защиты населения».
«Спасатели поспешили на помощь к маме и годовалому малышу, который самостоятельно закрылся в квартире. Вскрыли дверной замок, тем самым оперативно оказали помощь ребенку», — рассказали в группе центра в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели пришли на помощь тагильчанину, который захотел покурить, и выпал из окна на козырек подъезда. Мужчину доставили в больницу.
Спасатели оперативно вскрыли дверной замок
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