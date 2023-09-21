Челябинские власти помогут экс-мэру Златоуста построить термальный комплекс

Инвестпроект Вячеслава Жилина взяли на сопровождение в центре «Мой бизнес» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Челябинской области помогут экс-мэру Златоуста (Челябинская область) Вячеславу Жилину построить в городе термальный комплекс. Как сообщила пресс-служба регионального минэконома, проект приняли на сопровождение в центре «Мой бизнес».

«Департамент сопровождения центра окажет поддержку семи новым инвестпроектам, четыре из которых направлены на улучшение туристской инфраструктуры. Например, создание многофункционального семейного центра для досуга и отдыха „Спа на Тарелке“ в Златоусте», — рассказали в минэкономе.

Власти отметили, что проект предполагает строительство термального комплекса с гостиницей на берегу искусственного водоема Тарелка. Завершить реализацию планируется в 2026 году. Если объект будет построен, будет создано 20 новых рабочих мест.

Публичные слушания с целью согласовать строительство с общественностью прошли в январе. Инициатором выступила компания «Уреньга-Резорт». По данным СБИС, долей в предприятии владеет бывший глава Златоуста Жилин. Он же выступает и директором фирмы.