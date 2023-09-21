Челябинские власти помогут экс-мэру Златоуста построить термальный комплекс

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Вячеслав Жилин. Мэр Златоуста, жилин вячеслав
Инвестпроект Вячеслава Жилина взяли на сопровождение в центре «Мой бизнес» Фото:

Власти Челябинской области помогут экс-мэру Златоуста (Челябинская область) Вячеславу Жилину построить в городе термальный комплекс. Как сообщила пресс-служба регионального минэконома, проект приняли на сопровождение в центре «Мой бизнес».

«Департамент сопровождения центра окажет поддержку семи новым инвестпроектам, четыре из которых направлены на улучшение туристской инфраструктуры. Например, создание многофункционального семейного центра для досуга и отдыха „Спа на Тарелке“ в Златоусте», — рассказали в минэкономе.

Власти отметили, что проект предполагает строительство термального комплекса с гостиницей на берегу искусственного водоема Тарелка. Завершить реализацию планируется в 2026 году. Если объект будет построен, будет создано 20 новых рабочих мест.

Публичные слушания с целью согласовать строительство с общественностью прошли в январе. Инициатором выступила компания «Уреньга-Резорт». По данным СБИС, долей в предприятии владеет бывший глава Златоуста Жилин. Он же выступает и директором фирмы.

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Власти Челябинской области помогут экс-мэру Златоуста (Челябинская область) Вячеславу Жилину построить в городе термальный комплекс. Как сообщила пресс-служба регионального минэконома, проект приняли на сопровождение в центре «Мой бизнес». «Департамент сопровождения центра окажет поддержку семи новым инвестпроектам, четыре из которых направлены на улучшение туристской инфраструктуры. Например, создание многофункционального семейного центра для досуга и отдыха „Спа на Тарелке“ в Златоусте», — рассказали в минэкономе. Власти отметили, что проект предполагает строительство термального комплекса с гостиницей на берегу искусственного водоема Тарелка. Завершить реализацию планируется в 2026 году. Если объект будет построен, будет создано 20 новых рабочих мест. Публичные слушания с целью согласовать строительство с общественностью прошли в январе. Инициатором выступила компания «Уреньга-Резорт». По данным СБИС, долей в предприятии владеет бывший глава Златоуста Жилин. Он же выступает и директором фирмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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