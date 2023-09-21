21 сентября 2023

Жительница пермского поселка из-за пожаров обратилась к Бастрыкину

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, тушение пожара
Жители поселка считают, что их дома кто-то поджигает Фото:

Жительница поселка Мулянка Пермского района обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с регулярными пожарами. Часть местных жителей считает, что дома в поселке кто-то поджигает.

«Жительница Мулянки Марина сообщила о пяти пожарах за последний месяц. Дома горели 22 и 30 августа, а также 22 сентября. Три из этих пожаров произошли в двух домах, принадлежащих одной семье. Одна из причин, по которой Марина не верит в версию с проводкой, — это недавний пожар в недостроенном доме, где нет отопления и электричества. Поэтому девушка обратилась к СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой „инициировать проверки, возбудить уголовные дела, найти поджигателей и наказать виновных“», — сообщает 59.RU.

По данным издания, соответствующее обращение также направлено в адрес губернатора Пермского края. Девушка также намерена добиться замены в поселке трансформаторов и помощи пострадавшим от пожаров семьям.

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Жительница поселка Мулянка Пермского района обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с регулярными пожарами. Часть местных жителей считает, что дома в поселке кто-то поджигает. «Жительница Мулянки Марина сообщила о пяти пожарах за последний месяц. Дома горели 22 и 30 августа, а также 22 сентября. Три из этих пожаров произошли в двух домах, принадлежащих одной семье. Одна из причин, по которой Марина не верит в версию с проводкой, — это недавний пожар в недостроенном доме, где нет отопления и электричества. Поэтому девушка обратилась к СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой „инициировать проверки, возбудить уголовные дела, найти поджигателей и наказать виновных“», — сообщает 59.RU. По данным издания, соответствующее обращение также направлено в адрес губернатора Пермского края. Девушка также намерена добиться замены в поселке трансформаторов и помощи пострадавшим от пожаров семьям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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