Жительница пермского поселка из-за пожаров обратилась к Бастрыкину

Жительница поселка Мулянка Пермского района обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с регулярными пожарами. Часть местных жителей считает, что дома в поселке кто-то поджигает.
«Жительница Мулянки Марина сообщила о пяти пожарах за последний месяц. Дома горели 22 и 30 августа, а также 22 сентября. Три из этих пожаров произошли в двух домах, принадлежащих одной семье. Одна из причин, по которой Марина не верит в версию с проводкой, — это недавний пожар в недостроенном доме, где нет отопления и электричества. Поэтому девушка обратилась к СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой „инициировать проверки, возбудить уголовные дела, найти поджигателей и наказать виновных“», — сообщает 59.RU.
По данным издания, соответствующее обращение также направлено в адрес губернатора Пермского края. Девушка также намерена добиться замены в поселке трансформаторов и помощи пострадавшим от пожаров семьям.
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