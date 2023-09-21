Жительница пермского поселка из-за пожаров обратилась к Бастрыкину

22 сентября 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

Жители поселка считают, что их дома кто-то поджигает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница поселка Мулянка Пермского района обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с регулярными пожарами. Часть местных жителей считает, что дома в поселке кто-то поджигает. «Жительница Мулянки Марина сообщила о пяти пожарах за последний месяц. Дома горели 22 и 30 августа, а также 22 сентября. Три из этих пожаров произошли в двух домах, принадлежащих одной семье. Одна из причин, по которой Марина не верит в версию с проводкой, — это недавний пожар в недостроенном доме, где нет отопления и электричества. Поэтому девушка обратилась к СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой „инициировать проверки, возбудить уголовные дела, найти поджигателей и наказать виновных“», — сообщает 59.RU. По данным издания, соответствующее обращение также направлено в адрес губернатора Пермского края. Девушка также намерена добиться замены в поселке трансформаторов и помощи пострадавшим от пожаров семьям.

Жительница поселка Мулянка Пермского района обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с регулярными пожарами. Часть местных жителей считает, что дома в поселке кто-то поджигает. «Жительница Мулянки Марина сообщила о пяти пожарах за последний месяц. Дома горели 22 и 30 августа, а также 22 сентября. Три из этих пожаров произошли в двух домах, принадлежащих одной семье. Одна из причин, по которой Марина не верит в версию с проводкой, — это недавний пожар в недостроенном доме, где нет отопления и электричества. Поэтому девушка обратилась к СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой „инициировать проверки, возбудить уголовные дела, найти поджигателей и наказать виновных“», — сообщает 59.RU. По данным издания, соответствующее обращение также направлено в адрес губернатора Пермского края. Девушка также намерена добиться замены в поселке трансформаторов и помощи пострадавшим от пожаров семьям.