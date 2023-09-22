В ДТП под Челябинском погиб бесправник на снятом с учета автомобиле. Фото

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Виды Свердловской области, автомобильная авария, дтп, авария, разбитая машина, машина в кювете
Смертельная авария произошла на территории Аргаяшского района (архивное фото) Фото:

В ДТП под Челябинском днем 22 сентября погиб бесправник на автомобиле, снятом с учета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«В Аргаяшском районе 22 сентября 2023 года в 13:25 на втором километре автодороги от озера Кум-Куль к автодороге „Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым“ автомобиль „Иж Ода“ съехал в кювет и опрокинулся. Водитель, мужчина 1987 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель не имел прав на управление автомобилем и не был пристегнут ремнем безопасности. Сама машина не имела регистрационных знаков, поскольку ее регистрация была прекращена.

«Ода» съехала в кювет и перевернулась
«Ода» съехала в кювет и перевернулась
Фото:

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В ДТП под Челябинском днем 22 сентября погиб бесправник на автомобиле, снятом с учета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «В Аргаяшском районе 22 сентября 2023 года в 13:25 на втором километре автодороги от озера Кум-Куль к автодороге „Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым“ автомобиль „Иж Ода“ съехал в кювет и опрокинулся. Водитель, мужчина 1987 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Водитель не имел прав на управление автомобилем и не был пристегнут ремнем безопасности. Сама машина не имела регистрационных знаков, поскольку ее регистрация была прекращена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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