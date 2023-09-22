Смертельная авария произошла на территории Аргаяшского района (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ДТП под Челябинском днем 22 сентября погиб бесправник на автомобиле, снятом с учета. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«В Аргаяшском районе 22 сентября 2023 года в 13:25 на втором километре автодороги от озера Кум-Куль к автодороге „Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым“ автомобиль „Иж Ода“ съехал в кювет и опрокинулся. Водитель, мужчина 1987 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель не имел прав на управление автомобилем и не был пристегнут ремнем безопасности. Сама машина не имела регистрационных знаков, поскольку ее регистрация была прекращена.