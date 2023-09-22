Екатеринбург получит на образовательный кампус федеральные миллиарды

Екатеринбург вошел в список городов, которым правительство России выделит деньги на создание образовательного кампуса. Об этом рассказал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, его цитата опубликована в официальном telegram-канале ведомства.
«На создание кампусов мирового уровня в бюджете на 2024—2026 годы заложено почти 100 млрд рублей. Их построят в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также с использованием механизма государственно-частного партнерства — в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Сахалине, Томске», — отметил Силуанов.
В Екатеринбурге проект кампуса реализуют в Новокольцовском микрорайоне. В конце июня там закончили строительство первой очереди. Возведение завершилось открытием медицинского и общественного центров Уральского федерального университета, также там открыли общежития для студентов.
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