Екатеринбург получит на образовательный кампус федеральные миллиарды

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Пресс-тур, посвященный заселению в университетский кампус. Екатеринбург, кампус, общежитие, кампус урфу
В следующие три года Екатеринбург получит деньги на образовательный кампус Фото:

Екатеринбург вошел в список городов, которым правительство России выделит деньги на создание образовательного кампуса. Об этом рассказал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, его цитата опубликована в официальном telegram-канале ведомства.

«На создание кампусов мирового уровня в бюджете на 2024—2026 годы заложено почти 100 млрд рублей. Их построят в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также с использованием механизма государственно-частного партнерства — в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Сахалине, Томске», — отметил Силуанов.

В Екатеринбурге проект кампуса реализуют в Новокольцовском микрорайоне. В конце июня там закончили строительство первой очереди. Возведение завершилось открытием медицинского и общественного центров Уральского федерального университета, также там открыли общежития для студентов.

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Екатеринбург вошел в список городов, которым правительство России выделит деньги на создание образовательного кампуса. Об этом рассказал глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, его цитата опубликована в официальном telegram-канале ведомства. «На создание кампусов мирового уровня в бюджете на 2024—2026 годы заложено почти 100 млрд рублей. Их построят в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также с использованием механизма государственно-частного партнерства — в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Сахалине, Томске», — отметил Силуанов. В Екатеринбурге проект кампуса реализуют в Новокольцовском микрорайоне. В конце июня там закончили строительство первой очереди. Возведение завершилось открытием медицинского и общественного центров Уральского федерального университета, также там открыли общежития для студентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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