Глава пермского минздрава рассказала о поставках импортных лекарств в условиях санкций

Пермский минздрав закупает зарубежные препараты на 170 млн рублей в год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прессконференция министра здравоохранения Пермского края. Пермь, крутень анастасия
Анастасия Крутень заявила, что пермяки обеспечиваются импортными лекарствами Фото:

Министерство здравоохранения Пермского края закупает импортные препараты, аналогов которым не производят в России. Даже в условиях западных санкций удалось наладить ввоз лекарств от иностранных производителей на 170 млн рублей в год, сообщила министр Анастасия Крутень.

«На сегодняшний день мы в год завозим примерно на 170 млн препаратов из-за рубежа, из разных стран, чтобы обеспечивать наших пациентов», — сказала Крутень, отвечая на вопрос Парламентского телевидения о работе минздрава в условиях санкций. Запись интервью опубликована на сайте законодательного собрания Пермского края.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава, речь идет о препаратах, которых нет в продаже на территории России. Механизм поставок таких лекарств отладили на уровне федерального правительства, а бюджет Пермского края изыскивает необходимые средства, отметил собеседник агентства.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство здравоохранения Пермского края закупает импортные препараты, аналогов которым не производят в России. Даже в условиях западных санкций удалось наладить ввоз лекарств от иностранных производителей на 170 млн рублей в год, сообщила министр Анастасия Крутень. «На сегодняшний день мы в год завозим примерно на 170 млн препаратов из-за рубежа, из разных стран, чтобы обеспечивать наших пациентов», — сказала Крутень, отвечая на вопрос Парламентского телевидения о работе минздрава в условиях санкций. Запись интервью опубликована на сайте законодательного собрания Пермского края. Как пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава, речь идет о препаратах, которых нет в продаже на территории России. Механизм поставок таких лекарств отладили на уровне федерального правительства, а бюджет Пермского края изыскивает необходимые средства, отметил собеседник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...