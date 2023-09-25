Глава пермского минздрава рассказала о поставках импортных лекарств в условиях санкций

Министерство здравоохранения Пермского края закупает импортные препараты, аналогов которым не производят в России. Даже в условиях западных санкций удалось наладить ввоз лекарств от иностранных производителей на 170 млн рублей в год, сообщила министр Анастасия Крутень.
«На сегодняшний день мы в год завозим примерно на 170 млн препаратов из-за рубежа, из разных стран, чтобы обеспечивать наших пациентов», — сказала Крутень, отвечая на вопрос Парламентского телевидения о работе минздрава в условиях санкций. Запись интервью опубликована на сайте законодательного собрания Пермского края.
Как пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава, речь идет о препаратах, которых нет в продаже на территории России. Механизм поставок таких лекарств отладили на уровне федерального правительства, а бюджет Пермского края изыскивает необходимые средства, отметил собеседник агентства.
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