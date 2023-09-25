Глава пермского минздрава рассказала о поставках импортных лекарств в условиях санкций

Пермский минздрав закупает зарубежные препараты на 170 млн рублей в год

25 сентября 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Анастасия Крутень заявила, что пермяки обеспечиваются импортными лекарствами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Министерство здравоохранения Пермского края закупает импортные препараты, аналогов которым не производят в России. Даже в условиях западных санкций удалось наладить ввоз лекарств от иностранных производителей на 170 млн рублей в год, сообщила министр Анастасия Крутень. «На сегодняшний день мы в год завозим примерно на 170 млн препаратов из-за рубежа, из разных стран, чтобы обеспечивать наших пациентов», — сказала Крутень, отвечая на вопрос Парламентского телевидения о работе минздрава в условиях санкций. Запись интервью опубликована на сайте законодательного собрания Пермского края. Как пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава, речь идет о препаратах, которых нет в продаже на территории России. Механизм поставок таких лекарств отладили на уровне федерального правительства, а бюджет Пермского края изыскивает необходимые средства, отметил собеседник агентства.

Министерство здравоохранения Пермского края закупает импортные препараты, аналогов которым не производят в России. Даже в условиях западных санкций удалось наладить ввоз лекарств от иностранных производителей на 170 млн рублей в год, сообщила министр Анастасия Крутень. «На сегодняшний день мы в год завозим примерно на 170 млн препаратов из-за рубежа, из разных стран, чтобы обеспечивать наших пациентов», — сказала Крутень, отвечая на вопрос Парламентского телевидения о работе минздрава в условиях санкций. Запись интервью опубликована на сайте законодательного собрания Пермского края. Как пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава, речь идет о препаратах, которых нет в продаже на территории России. Механизм поставок таких лекарств отладили на уровне федерального правительства, а бюджет Пермского края изыскивает необходимые средства, отметил собеседник агентства.