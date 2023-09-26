Часть территории бывшего хлебозавода в центре Перми разрешили застроить жильем

27 сентября 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

На части территории, где располагался хлебозавод, могут возвести жилые дома Фото: Сергей Русанов © URA.RU На части территории бывшего хлебозавода №1 в Перми разрешено строительство жилых домов. Такое решение приняли члены комиссии по землепользованию и застройке. Они одобрили предложение мэрии сменить зонирование части участка, где расположено здание бывшего хлебозавода. «Комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложение администрации Перми сменить зонирование на части территории бывшего хлебозавода №1 по ул. Окулова. Сейчас участок находится в зоне оптовой торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Площадку, расположенную вдоль ж/д ветки, предполагается вовлечь в оборот через торги. Согласно материалам к заседанию комиссии, там планируется жилищное строительство», — пишет «Ъ-Прикамье». В 2022 году здание имущественный комплекс на ул Окулова, куда входит и бывший хлебозавод, был выставлен на торги. При этом здание хлебозавода, согласно условиям приватизации, можно было приобрести только по конкурсу, установив обязательные требования по сохранению памятника архитектуры. Новым собственником объекта стал предприниматель Всеволод Юшков. По данным «Ъ-Прикамье», он намерен реконструировать объект, разместив на его площадке креативный кластер.

На части территории бывшего хлебозавода №1 в Перми разрешено строительство жилых домов. Такое решение приняли члены комиссии по землепользованию и застройке. Они одобрили предложение мэрии сменить зонирование части участка, где расположено здание бывшего хлебозавода. «Комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложение администрации Перми сменить зонирование на части территории бывшего хлебозавода №1 по ул. Окулова. Сейчас участок находится в зоне оптовой торговли, складирования и мелкого производства Ц-6. Площадку, расположенную вдоль ж/д ветки, предполагается вовлечь в оборот через торги. Согласно материалам к заседанию комиссии, там планируется жилищное строительство», — пишет «Ъ-Прикамье». В 2022 году здание имущественный комплекс на ул Окулова, куда входит и бывший хлебозавод, был выставлен на торги. При этом здание хлебозавода, согласно условиям приватизации, можно было приобрести только по конкурсу, установив обязательные требования по сохранению памятника архитектуры. Новым собственником объекта стал предприниматель Всеволод Юшков. По данным «Ъ-Прикамье», он намерен реконструировать объект, разместив на его площадке креативный кластер.