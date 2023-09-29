В Литве допустили вступление НАТО в войну с РФ без принятия Украины в альянс

30 сентября 2023 в 08:07 Размер текста - 17 +

НАТО может напрямую вступить с Россией в войну Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине НАТО может объявить войну России, даже если Украина не будет принята в Североатлантический союз. Об этом заявил бывший председатель Конституционного суда Литвы, член Венецианской комиссии Дайнюс Жалимас. «Если война затянется, я бы не исключал, что НАТО придется ввязаться в нее напрямую. И для этого Украине не обязательно быть членом Североатлантического союза. Такого условия в договоре альянса нет. Это политически выдуманное условие», — заявил Жалимас в интервью изданию Укринформ. Он также добавил, что на основе Североатлантического договора государства могут решить, следует ли им использовать военную силу за пределами НАТО или нет. Однако в данном конкретном случае им придется иметь дело с ядерным государством — Россией. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты планируют в течение нескольких лет продолжать оказывать финансовую помощь Украине. По его мнению, это не позволит России занять новые территории на Украине. Поддержка Киева со стороны США, по его мнению, также станет примером для остальных стран НАТО.

НАТО может объявить войну России, даже если Украина не будет принята в Североатлантический союз. Об этом заявил бывший председатель Конституционного суда Литвы, член Венецианской комиссии Дайнюс Жалимас. «Если война затянется, я бы не исключал, что НАТО придется ввязаться в нее напрямую. И для этого Украине не обязательно быть членом Североатлантического союза. Такого условия в договоре альянса нет. Это политически выдуманное условие», — заявил Жалимас в интервью изданию Укринформ. Он также добавил, что на основе Североатлантического договора государства могут решить, следует ли им использовать военную силу за пределами НАТО или нет. Однако в данном конкретном случае им придется иметь дело с ядерным государством — Россией. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты планируют в течение нескольких лет продолжать оказывать финансовую помощь Украине. По его мнению, это не позволит России занять новые территории на Украине. Поддержка Киева со стороны США, по его мнению, также станет примером для остальных стран НАТО.