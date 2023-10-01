Сунак: Британия не отправит военных на Украину во время конфликта

Британских военнослужащих не отправят на территорию Украины во время спецоперации. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
«Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте», — сказал Сунак, его слова передает телеканал Sky News. Он добавил, что в долгосрочной перспективе возможно проведение обучения украинских военных на территории Украины. Британские специалисты продолжат обучать солдат ВСУ на своей территории, заключил Сунак.
Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон разместит свои войска на Украине. По его словам, британские военные планируют заняться обучением украинских бойцов, передает «Национальная служба новостей».
Британских военнослужащих не отправят на территорию Украины во время спецоперации. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «Нет британских солдат, которых отправят сражаться в нынешнем конфликте», — сказал Сунак, его слова передает телеканал Sky News. Он добавил, что в долгосрочной перспективе возможно проведение обучения украинских военных на территории Украины. Британские специалисты продолжат обучать солдат ВСУ на своей территории, заключил Сунак. Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что Лондон разместит свои войска на Украине. По его словам, британские военные планируют заняться обучением украинских бойцов, передает «Национальная служба новостей».