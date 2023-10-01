Олег Колесников был рад услышать привет от земляка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы из Челябинской области, находящийся в настоящее время на фронте, Олег Колесников получил привет от путешественника Федора Конюхова. В социальных сетях парламентарий рассказал о теплых чувствах, которые он ощутил от полученных пожеланий, и поздравил путешественника с премьерой фильма «Повелитель ветра».

«Был счастлив и растроган, получив вот такой видеопривет от знаменитого путешественника и писателя Федора Конюхова. Поздравляю вас, Федор Филиппович, с премьерой! Новых вам открытий и высот! Знаю, как вы переживаете за все, что происходит сейчас на вашей малой родине, в Запорожье. Обещаю, мы сделаем все, чтобы освободить ее от фашизма и как можно скорее вернуть людям мирную жизнь», — написал Колесников на своей странице в «ВКонтакте».

Парламентарий также прикрепил к посту видео от Конюхова. В нем тот пожелал ему взойти на свой духовный Эверест.

«Олег Алексеевич, спасибо вам за то, что вы поддержали фильм „Повелитель ветра“. Вы романтик. И не только романтик, вы еще смелый, мужественный человек. Вы находитесь там, где очень опасно и тяжело. Я вместе с вами. Желаю вам взойти на свой духовный Эверест», — передал в пожеланиях Конюхов.

Путешественник приедет в Челябинск 3 октября на предпремьерный показ фильма «Повелитель ветра». Также в областной центр приедут звезды и создатели кинокартины.