01 октября 2023

Портал «Моменты» запускает премию, где выберут влиятельных людей Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Пригласительные на премию Моментов. Екатеринбург
Финал премии пройдет 14 декабря Фото:

Портал «Моменты» вновь определит лучших представителей гастроиндустрии, театральной и фитнес среды, а также ярких персон города, которые внесли вклад в развитие Екатеринбурга в 2023 году. Своих фаворитов горожане могут предложить сами.

С 2 октября начался первый этап голосования — кандидатом в каждой из номинаций может стать любой — на усмотрение екатеринбуржцев. Свои варианты можно предложить до 29 октября на сайте премии. Всего будет представлено 16 номинаций:

  • Человек года;
  • Гастрооткрытие года;
  • Лучший загородный клуб;
  • Амбассадор ночной жизни;
  • Лучший бьюти-бизнес;
  • Ресторатор года;
  • Лучший SPA-комплекс;
  • Блог года;
  • Лучший фитнес-клуб;
  • Лучшие завтраки в городе;
  • Лучший шеф-повар;
  • Кофейня года;
  • Лучший торговый центр;
  • Застройщик года;
  • Лучшее арт-пространство;
  • Театр года.

После редакция обработает заявки читателей, сформирует лонг-лист номинантов и предоставит на суд публике варианты, за которые можно голосовать. Награждение пройдет 14 декабря.

В прошлом году премия «Моментов» прошла впервые. Победителей выбирали в 14 номинациях. Лауреатов награждали на одной из самых популярных площадок Екатеринбурга — в «Синара Центре». Гастрооткрытием года стал ресторан OVO izakaya, лучшие виды на город, по мнению экспертов, открывались в том году с террасы заведения Pushkina 4. Фаворитом среди загородных клубов стала «Белая лошадь», релакс и SPA-процедуры участники голосования предпочитали получать в «Баден-Баден Уктус», а создавать фигуру мечты в этом году — в фитнес-клубе Encore.

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Портал «Моменты» вновь определит лучших представителей гастроиндустрии, театральной и фитнес среды, а также ярких персон города, которые внесли вклад в развитие Екатеринбурга в 2023 году. Своих фаворитов горожане могут предложить сами. С 2 октября начался первый этап голосования — кандидатом в каждой из номинаций может стать любой — на усмотрение екатеринбуржцев. Свои варианты можно предложить до 29 октября на сайте премии. Всего будет представлено 16 номинаций: После редакция обработает заявки читателей, сформирует лонг-лист номинантов и предоставит на суд публике варианты, за которые можно голосовать. Награждение пройдет 14 декабря. В прошлом году премия «Моментов» прошла впервые. Победителей выбирали в 14 номинациях. Лауреатов награждали на одной из самых популярных площадок Екатеринбурга — в «Синара Центре». Гастрооткрытием года стал ресторан OVO izakaya, лучшие виды на город, по мнению экспертов, открывались в том году с террасы заведения Pushkina 4. Фаворитом среди загородных клубов стала «Белая лошадь», релакс и SPA-процедуры участники голосования предпочитали получать в «Баден-Баден Уктус», а создавать фигуру мечты в этом году — в фитнес-клубе Encore. .
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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