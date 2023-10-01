Портал «Моменты» запускает премию, где выберут влиятельных людей Екатеринбурга

Финал премии пройдет 14 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU

Портал «Моменты» вновь определит лучших представителей гастроиндустрии, театральной и фитнес среды, а также ярких персон города, которые внесли вклад в развитие Екатеринбурга в 2023 году. Своих фаворитов горожане могут предложить сами.

С 2 октября начался первый этап голосования — кандидатом в каждой из номинаций может стать любой — на усмотрение екатеринбуржцев. Свои варианты можно предложить до 29 октября на сайте премии. Всего будет представлено 16 номинаций:

Человек года;

Гастрооткрытие года;

Лучший загородный клуб;

Амбассадор ночной жизни;

Лучший бьюти-бизнес;

Ресторатор года;

Лучший SPA-комплекс;

Блог года;

Лучший фитнес-клуб;

Лучшие завтраки в городе;

Лучший шеф-повар;

Кофейня года;

Лучший торговый центр;

Застройщик года;

Лучшее арт-пространство;

Театр года.

После редакция обработает заявки читателей, сформирует лонг-лист номинантов и предоставит на суд публике варианты, за которые можно голосовать. Награждение пройдет 14 декабря.

В прошлом году премия «Моментов» прошла впервые. Победителей выбирали в 14 номинациях. Лауреатов награждали на одной из самых популярных площадок Екатеринбурга — в «Синара Центре». Гастрооткрытием года стал ресторан OVO izakaya, лучшие виды на город, по мнению экспертов, открывались в том году с террасы заведения Pushkina 4. Фаворитом среди загородных клубов стала «Белая лошадь», релакс и SPA-процедуры участники голосования предпочитали получать в «Баден-Баден Уктус», а создавать фигуру мечты в этом году — в фитнес-клубе Encore.

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