Портал «Моменты» запускает премию, где выберут влиятельных людей Екатеринбурга

Портал «Моменты» вновь определит лучших представителей гастроиндустрии, театральной и фитнес среды, а также ярких персон города, которые внесли вклад в развитие Екатеринбурга в 2023 году. Своих фаворитов горожане могут предложить сами.
С 2 октября начался первый этап голосования — кандидатом в каждой из номинаций может стать любой — на усмотрение екатеринбуржцев. Свои варианты можно предложить до 29 октября на сайте премии. Всего будет представлено 16 номинаций:
- Человек года;
- Гастрооткрытие года;
- Лучший загородный клуб;
- Амбассадор ночной жизни;
- Лучший бьюти-бизнес;
- Ресторатор года;
- Лучший SPA-комплекс;
- Блог года;
- Лучший фитнес-клуб;
- Лучшие завтраки в городе;
- Лучший шеф-повар;
- Кофейня года;
- Лучший торговый центр;
- Застройщик года;
- Лучшее арт-пространство;
- Театр года.
После редакция обработает заявки читателей, сформирует лонг-лист номинантов и предоставит на суд публике варианты, за которые можно голосовать. Награждение пройдет 14 декабря.
В прошлом году премия «Моментов» прошла впервые. Победителей выбирали в 14 номинациях. Лауреатов награждали на одной из самых популярных площадок Екатеринбурга — в «Синара Центре». Гастрооткрытием года стал ресторан OVO izakaya, лучшие виды на город, по мнению экспертов, открывались в том году с террасы заведения Pushkina 4. Фаворитом среди загородных клубов стала «Белая лошадь», релакс и SPA-процедуры участники голосования предпочитали получать в «Баден-Баден Уктус», а создавать фигуру мечты в этом году — в фитнес-клубе Encore.
.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.