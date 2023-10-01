Бизнесмена, похитившего в Перми десятки миллионов рублей, отправили в колонию

Суд назначил Владимиру Газаряну пять лет колонии общего режима Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми оглашен приговор в отношении экс-гендиректора ООО «Сириус» Владимира Газаряна по делу о хищении денег, выделенных на берегоукрепление в селе Усть-Качка. Бизнесмен признан виновным в мошенничестве и приговорен к пяти годам колонии общего режима.

«2 октября оглашен приговор бывшему владельцу и главе компании-подрядчика — экс-гендиректору московского ООО „Сириус“ Владимиру Газаряну. Судья Марина Якутова признала его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и изготовлении поддельных платежных поручений (ч. 1 ст. 187 УК РФ). По совокупности наказаний определено пять лет заключения в ИК общего режима со штрафом 350 тысяч рублей с лишением права занимать руководящие должности в строительстве на полтора года», — пишет «РБК Пермь».

Газарян был взят под стражу в зале суда. Иск о возмещении ущерба, заявленный прокуратурой Пермского края на 68,6 млн рублей, будет рассмотрен, а рамках гражданского судопроизводства. На имущество бизнесмена — шесть объектов недвижимости в различных регионах РФ — наложен арест. Защита Газаряна заявила о намерении обжаловать приговор.

Следствием и судом установлено, что Газарян, путем обмана, похитил денежные средства, выделенные на строительно-монтажные работы в районе Усть-Качки. Для этого он изготовил фиктивные акты о приемке выполненных работ и справок об их стоимости. При этом работы на объекте не выполнялись. Похищенные деньги бизнесмен перевел на свои счета, счета своих родственников, а также подконтрольных ему ИП и ООО. Ущерб, причиненный действиями Газаряна, превысил 68 млн рублей. Бизнесмена был задержан в августе 2022 года в Хабаровске, где скрывался от следствия.