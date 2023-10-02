Прокуратура уличила дочку «Газпрома» в ХМАО в незаконном использовании объектов

03 октября 2023 в 15:21 Размер текста - 17 +

Прокуратура ХМАО требует привлечь нефтяников к административной ответственности Фото: Софья Сандурская © URA.RU Природоохранная прокуратура уличила компанию «Салым Петролеум Девелопмент» в ХМАО, владельцами которой выступают дочки «Газпрома» («ГПН — Салымские проекты» и «ГПН-Ближневосточные проекты»), в использовании зданий и сооружений без разрешения. В документах арбитражного суда указано, что ведомство требует привлечь недропользователей к административной ответственности. «Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор обратился с заявлением в арбитражный суд ХМАО о привлечении ООО „Салым Петролеум Девелопмент“ к административной ответственности по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ. Согласно Кодексу, к административной ответственности по этой статье привлекаются лица, осуществляющие эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию», — гласят документы суда. Агентство направило в компанию «Салым Петролеум Девелопмент» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что дочернее предприятие «Газпромнефти» — «ГПН-Ближневосточные проекты» выкупило 50% акций «Салым Петролеум Девелопмент». Прежде эта доля принадлежала британско-нидерландскому нефтегазовому концерну Shell.

Природоохранная прокуратура уличила компанию «Салым Петролеум Девелопмент» в ХМАО, владельцами которой выступают дочки «Газпрома» («ГПН — Салымские проекты» и «ГПН-Ближневосточные проекты»), в использовании зданий и сооружений без разрешения. В документах арбитражного суда указано, что ведомство требует привлечь недропользователей к административной ответственности. «Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор обратился с заявлением в арбитражный суд ХМАО о привлечении ООО „Салым Петролеум Девелопмент“ к административной ответственности по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ. Согласно Кодексу, к административной ответственности по этой статье привлекаются лица, осуществляющие эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию», — гласят документы суда. Агентство направило в компанию «Салым Петролеум Девелопмент» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что дочернее предприятие «Газпромнефти» — «ГПН-Ближневосточные проекты» выкупило 50% акций «Салым Петролеум Девелопмент». Прежде эта доля принадлежала британско-нидерландскому нефтегазовому концерну Shell.