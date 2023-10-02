02 октября 2023

Прокуратура уличила дочку «Газпрома» в ХМАО в незаконном использовании объектов

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, герб прокуратуры, генеральная прокуратура российской федерации
Прокуратура ХМАО требует привлечь нефтяников к административной ответственности Фото:

Природоохранная прокуратура уличила компанию «Салым Петролеум Девелопмент» в ХМАО, владельцами которой выступают дочки «Газпрома» («ГПН — Салымские проекты» и «ГПН-Ближневосточные проекты»), в использовании зданий и сооружений без разрешения. В документах арбитражного суда указано, что ведомство требует привлечь недропользователей к административной ответственности.

«Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор обратился с заявлением в арбитражный суд ХМАО о привлечении ООО „Салым Петролеум Девелопмент“ к административной ответственности по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ. Согласно Кодексу, к административной ответственности по этой статье привлекаются лица, осуществляющие эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию», — гласят документы суда.

Агентство направило в компанию «Салым Петролеум Девелопмент» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что дочернее предприятие «Газпромнефти» — «ГПН-Ближневосточные проекты» выкупило 50% акций «Салым Петролеум Девелопмент». Прежде эта доля принадлежала британско-нидерландскому нефтегазовому концерну Shell.

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Природоохранная прокуратура уличила компанию «Салым Петролеум Девелопмент» в ХМАО, владельцами которой выступают дочки «Газпрома» («ГПН — Салымские проекты» и «ГПН-Ближневосточные проекты»), в использовании зданий и сооружений без разрешения. В документах арбитражного суда указано, что ведомство требует привлечь недропользователей к административной ответственности. «Ханты-Мансийский межрайонный природоохранный прокурор обратился с заявлением в арбитражный суд ХМАО о привлечении ООО „Салым Петролеум Девелопмент“ к административной ответственности по части 5 статьи 9.5 КоАП РФ. Согласно Кодексу, к административной ответственности по этой статье привлекаются лица, осуществляющие эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию», — гласят документы суда. Агентство направило в компанию «Салым Петролеум Девелопмент» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что дочернее предприятие «Газпромнефти» — «ГПН-Ближневосточные проекты» выкупило 50% акций «Салым Петролеум Девелопмент». Прежде эта доля принадлежала британско-нидерландскому нефтегазовому концерну Shell.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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