Пермские силовики ищут мошенников, которые наживаются на тяжелобольной девочке

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Ева. Пермь, ева
Сбор средств под видом помощи Еве мошенники организовали на YouTube Фото:

В Перми следователи проводят проверку сведений о сборе мошенниками средств под видом помощи тяжелобольной Еве Вихаревой. Об этом говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«В Свердловском районе города Перми следователи проводят проверку в связи с размещенными сведениями о мошенничестве. В эфире федерального канала сообщалось о том, что в Перми от имени отца ребенка-инвалида был организован в сети Интернет сбор денежных средств. Сам мужчина сообщает, что сбор средств не организовывал», — информирует пресс-служба следственного управления СК по региону.

Ход проверки взял на контроль руководитель регионального управления ведомства Денис Головкин. Ранее URA.RU рассказывало, что отец Евы Вихаревой Александр предупредил своих подписчиков о мошенниках. По словам мужчины, сбор денег организован на YouTubе. При этом он отметил, что семья тяжелобольной пермячки никакого отношения к сбору средств не имеет. Ева Вихарева страдает тяжелой формой спинально-мышечной атрофии. За больным ребенком ухаживает ее отец-одиночка.

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В Перми следователи проводят проверку сведений о сборе мошенниками средств под видом помощи тяжелобольной Еве Вихаревой. Об этом говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. «В Свердловском районе города Перми следователи проводят проверку в связи с размещенными сведениями о мошенничестве. В эфире федерального канала сообщалось о том, что в Перми от имени отца ребенка-инвалида был организован в сети Интернет сбор денежных средств. Сам мужчина сообщает, что сбор средств не организовывал», — информирует пресс-служба следственного управления СК по региону. Ход проверки взял на контроль руководитель регионального управления ведомства Денис Головкин. Ранее URA.RU рассказывало, что отец Евы Вихаревой Александр предупредил своих подписчиков о мошенниках. По словам мужчины, сбор денег организован на YouTubе. При этом он отметил, что семья тяжелобольной пермячки никакого отношения к сбору средств не имеет. Ева Вихарева страдает тяжелой формой спинально-мышечной атрофии. За больным ребенком ухаживает ее отец-одиночка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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