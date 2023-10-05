Пермские силовики ищут мошенников, которые наживаются на тяжелобольной девочке

Сбор средств под видом помощи Еве мошенники организовали на YouTube Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми следователи проводят проверку сведений о сборе мошенниками средств под видом помощи тяжелобольной Еве Вихаревой. Об этом говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«В Свердловском районе города Перми следователи проводят проверку в связи с размещенными сведениями о мошенничестве. В эфире федерального канала сообщалось о том, что в Перми от имени отца ребенка-инвалида был организован в сети Интернет сбор денежных средств. Сам мужчина сообщает, что сбор средств не организовывал», — информирует пресс-служба следственного управления СК по региону.

Ход проверки взял на контроль руководитель регионального управления ведомства Денис Головкин. Ранее URA.RU рассказывало, что отец Евы Вихаревой Александр предупредил своих подписчиков о мошенниках. По словам мужчины, сбор денег организован на YouTubе. При этом он отметил, что семья тяжелобольной пермячки никакого отношения к сбору средств не имеет. Ева Вихарева страдает тяжелой формой спинально-мышечной атрофии. За больным ребенком ухаживает ее отец-одиночка.