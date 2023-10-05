Пермяка осудили за преступление, совершенное 11 лет назад

В Кизеле (Пермский край) вынесли приговор пермяку, который убил человека. Преступление было совершено 11 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«В 2012 году преступник, будучи пьяным поссорился с мужчиной. Разозлившись, пермяк стал избивать потерпевшего руками, ногами и металлическим предметом. Избитого доставили в больницу, но он скончался, не приходя в сознание», — рассказали в ведомстве.
Из-за отсутствия свидетелей преступление долгое время не удавалось раскрыть из-за отсутствия, но следствию удалось доказать причастность пермяка к совершенному им избиению. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на семь лет.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.