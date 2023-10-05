Пермяка осудили за преступление, совершенное 11 лет назад

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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, оглашение приговора, приговор, судья, суд
Суд отправил преступника в колонию Фото:

В Кизеле (Пермский край) вынесли приговор пермяку, который убил человека. Преступление было совершено 11 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«В 2012 году преступник, будучи пьяным поссорился с мужчиной. Разозлившись, пермяк стал избивать потерпевшего руками, ногами и металлическим предметом. Избитого доставили в больницу, но он скончался, не приходя в сознание», — рассказали в ведомстве.

Из-за отсутствия свидетелей преступление долгое время не удавалось раскрыть из-за отсутствия, но следствию удалось доказать причастность пермяка к совершенному им избиению. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на семь лет.

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В Кизеле (Пермский край) вынесли приговор пермяку, который убил человека. Преступление было совершено 11 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «В 2012 году преступник, будучи пьяным поссорился с мужчиной. Разозлившись, пермяк стал избивать потерпевшего руками, ногами и металлическим предметом. Избитого доставили в больницу, но он скончался, не приходя в сознание», — рассказали в ведомстве. Из-за отсутствия свидетелей преступление долгое время не удавалось раскрыть из-за отсутствия, но следствию удалось доказать причастность пермяка к совершенному им избиению. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на семь лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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