Пермяка осудили за преступление, совершенное 11 лет назад

Суд отправил преступника в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кизеле (Пермский край) вынесли приговор пермяку, который убил человека. Преступление было совершено 11 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«В 2012 году преступник, будучи пьяным поссорился с мужчиной. Разозлившись, пермяк стал избивать потерпевшего руками, ногами и металлическим предметом. Избитого доставили в больницу, но он скончался, не приходя в сознание», — рассказали в ведомстве.

Из-за отсутствия свидетелей преступление долгое время не удавалось раскрыть из-за отсутствия, но следствию удалось доказать причастность пермяка к совершенному им избиению. Суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на семь лет.