Полпред Якушев поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником Полпред Якушев поздравил работников уральского АПК с праздником 08 октября 2023 в 11:03 Размер текста - 17 + Якушев отметил особую роль уральского АПК в жизни страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Текст поздравления опубликован на официальном портале полпредства. «Благодарю всех аграриев Уральского федерального округа за труд, терпение и стойкость! Вы — наша опора и гарант продовольственной безопасности. Желаю всем работникам АПК счастья, здоровья и новых трудовых достижений!», — передает слова Якушева пресс-служба полпредства. Владимир Якушев подчеркнул особую роль уральского сельского хозяйства для всей страны. «Уральский федеральный округ занимает значимое место в агросекторе нашей страны. Расширяют производства, осваивают новые направления и внедряют современные технологии. Уверенно отвечают на вызовы времени и вопреки всем сложностям радуют высокими урожаями», — добавил полпред. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Текст поздравления опубликован на официальном портале полпредства. «Благодарю всех аграриев Уральского федерального округа за труд, терпение и стойкость! Вы — наша опора и гарант продовольственной безопасности. Желаю всем работникам АПК счастья, здоровья и новых трудовых достижений!», — передает слова Якушева пресс-служба полпредства. Владимир Якушев подчеркнул особую роль уральского сельского хозяйства для всей страны. «Уральский федеральный округ занимает значимое место в агросекторе нашей страны. Расширяют производства, осваивают новые направления и внедряют современные технологии. Уверенно отвечают на вызовы времени и вопреки всем сложностям радуют высокими урожаями», — добавил полпред. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям