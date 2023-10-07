Полпред Якушев поздравил работников сельского хозяйства с профессиональным праздником

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил уральцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Текст поздравления опубликован на официальном портале полпредства.
«Благодарю всех аграриев Уральского федерального округа за труд, терпение и стойкость! Вы — наша опора и гарант продовольственной безопасности. Желаю всем работникам АПК счастья, здоровья и новых трудовых достижений!», — передает слова Якушева пресс-служба полпредства.
Владимир Якушев подчеркнул особую роль уральского сельского хозяйства для всей страны. «Уральский федеральный округ занимает значимое место в агросекторе нашей страны. Расширяют производства, осваивают новые направления и внедряют современные технологии. Уверенно отвечают на вызовы времени и вопреки всем сложностям радуют высокими урожаями», — добавил полпред.
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