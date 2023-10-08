Первый вице-мэр опорного города «Лукойла» в ХМАО уходит в отставку

Замглавы Урая Ашихмин заявил об отставке из-за проблем со здоровьем

09 октября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Замглавы Урая Ашихмин заявил об отставке из-за проблем со здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первый вице-мэр Урая, который считается опорным городом компании «Лукойл» в ХМАО, Андрей Ашихмин заявил об отставке из-за проблем со здоровьем. Информацию об уходе опубликовала группа администрации Урая в социальной сети «Вконтакте». «Опуская подробности, принял для себя это непростое решение, поскольку в ближайшее время мне необходимо сосредоточиться на своем здоровье, плотный рабочий график и круг обязанностей первого заместителя не позволит это сделать. Во избежание возможных инсинуаций, и прочих домыслов, подчеркиваю, что ухожу именно по состоянию здоровья, с большой благодарностью всей нашей команде за совместную работу, реализацию многих важных и перспективных проектов», — цитирует пресс-служба Ашихмина. По данным одного источника URA.RU, Ашихмин был самым доверенный заместителем мэра Урая Тимура Закирзянова, для которого эта отставка может создать проблемы в ходе ведения избирательной кампании по выборам президента РФ в 2024 году. «Ашихмин уже брал паузу длиною в год из-за перегруза и занимался здоровьем, когда работал в „Урайнефтегазе“. Однако в преддверии выборов президента эта отставка сильно ударит по Закирзянову — Ашихмин занимался не только своей сферой (ЖКХ), но фактически вел всю внутреннюю политику в городе. Зам по внутриполу Данилов — варяг из Марий Эл, у которого пока нет связей в Урае, поэтому выборы тянул Ашихмин. Вот и сгорел на работе», — считает инсайдер. Другой информатор заявил, что еще в начале октября Ашихмин опровергал слухи об уходе. «В последнее время в мэрии говорили, что он ищет новую работу. Кто-то поинтересовался, так ли это, но замглавы сказал, что планов сменить работу у него нет», — сообщает источник. Оппозиция Урая регулярно требовала отставки Ашихмина. Депутат от фракции «Патриоты Урая» Леонард Насибуллин даже создавал петицию, чтобы уволить вице-мэра. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Ашихмина и главного коммунальщика Урая Олега Лаушкина после жалобы жительницы Ларисы Пинигинов, которая пожаловалась на них в прокуратуру, обвинив в мошенничестве и попытке совершить служебный подлог в решении ее жилищного вопроса. Уголовное дело в отношении Ашихмина было прекращено за отсутствием состава преступления. Корреспондент агентства попытался связаться с Ашихминым. Тот не ответил на звонок. Ранее URA.RU сообщало о доносе депутата из Урая Артема Кукушкина на мэра Закирзянова и вице-мэра Ашихмина. Кукушкин пожаловался на плохую уборку снега в микрорайоне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый вице-мэр Урая, который считается опорным городом компании «Лукойл» в ХМАО, Андрей Ашихмин заявил об отставке из-за проблем со здоровьем. Информацию об уходе опубликовала группа администрации Урая в социальной сети «Вконтакте». «Опуская подробности, принял для себя это непростое решение, поскольку в ближайшее время мне необходимо сосредоточиться на своем здоровье, плотный рабочий график и круг обязанностей первого заместителя не позволит это сделать. Во избежание возможных инсинуаций, и прочих домыслов, подчеркиваю, что ухожу именно по состоянию здоровья, с большой благодарностью всей нашей команде за совместную работу, реализацию многих важных и перспективных проектов», — цитирует пресс-служба Ашихмина. По данным одного источника URA.RU, Ашихмин был самым доверенный заместителем мэра Урая Тимура Закирзянова, для которого эта отставка может создать проблемы в ходе ведения избирательной кампании по выборам президента РФ в 2024 году. «Ашихмин уже брал паузу длиною в год из-за перегруза и занимался здоровьем, когда работал в „Урайнефтегазе“. Однако в преддверии выборов президента эта отставка сильно ударит по Закирзянову — Ашихмин занимался не только своей сферой (ЖКХ), но фактически вел всю внутреннюю политику в городе. Зам по внутриполу Данилов — варяг из Марий Эл, у которого пока нет связей в Урае, поэтому выборы тянул Ашихмин. Вот и сгорел на работе», — считает инсайдер. Другой информатор заявил, что еще в начале октября Ашихмин опровергал слухи об уходе. «В последнее время в мэрии говорили, что он ищет новую работу. Кто-то поинтересовался, так ли это, но замглавы сказал, что планов сменить работу у него нет», — сообщает источник. Оппозиция Урая регулярно требовала отставки Ашихмина. Депутат от фракции «Патриоты Урая» Леонард Насибуллин даже создавал петицию, чтобы уволить вице-мэра. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Ашихмина и главного коммунальщика Урая Олега Лаушкина после жалобы жительницы Ларисы Пинигинов, которая пожаловалась на них в прокуратуру, обвинив в мошенничестве и попытке совершить служебный подлог в решении ее жилищного вопроса. Уголовное дело в отношении Ашихмина было прекращено за отсутствием состава преступления. Корреспондент агентства попытался связаться с Ашихминым. Тот не ответил на звонок. Ранее URA.RU сообщало о доносе депутата из Урая Артема Кукушкина на мэра Закирзянова и вице-мэра Ашихмина. Кукушкин пожаловался на плохую уборку снега в микрорайоне.