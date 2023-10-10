Кремль прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины в войне с Израилем

Песков: Россия поддерживает контакты с Палестиной и Израилем

10 октября 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Россия помогает Палестине и Израилю с урегулированием конфликта, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россия давно построила хорошие отношения с палестинцами, при этом у российской стороны хорошие отношения и с Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о позиции главы Чечни Рамзана Кадырова, ранее публично поддержавшего Палестину. «Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами. Мы продолжаем контакты на разном, в том числе на высоком уровне. Но одновременно у нас есть отношения с государством Израиль. У нас есть много общего, много наших соотечественников, которые там проживают. Мы поддерживаем отношения с обеими сторонами конфликта», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь добавил, что Россия участвует во всех форматах, направленных на урегулирования конфликта в секторе Газа. «Намерены и дальше прикладывать усилия, играть свою роль в плане оказания содействия в поисках пути урегулирования», — резюмировал он. Война Палестины и Израиля началась 7 октября. Палестинские боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию и выпустили пять тысяч ракет. На территории Израиля обнаружили около 1500 тысяч тел боевиков ХАМАС с начала боевых действий.

Россия давно построила хорошие отношения с палестинцами, при этом у российской стороны хорошие отношения и с Израилем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о позиции главы Чечни Рамзана Кадырова, ранее публично поддержавшего Палестину. «Безусловно, у нас давние исторические связи с палестинцами. Мы продолжаем контакты на разном, в том числе на высоком уровне. Но одновременно у нас есть отношения с государством Израиль. У нас есть много общего, много наших соотечественников, которые там проживают. Мы поддерживаем отношения с обеими сторонами конфликта», — передает слова Дмитрия Пескова корреспондент URA.RU. Также пресс-секретарь добавил, что Россия участвует во всех форматах, направленных на урегулирования конфликта в секторе Газа. «Намерены и дальше прикладывать усилия, играть свою роль в плане оказания содействия в поисках пути урегулирования», — резюмировал он. Война Палестины и Израиля началась 7 октября. Палестинские боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию и выпустили пять тысяч ракет. На территории Израиля обнаружили около 1500 тысяч тел боевиков ХАМАС с начала боевых действий.