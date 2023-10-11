Пашинян назвал неуместными опасения о закрытии рынка РФ для Армении

11 октября 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян отреагировал на информацию о российских проверках на КПП Фото: Владимир Андреев © URA.RU Гипотеза о том, что Россия планирует закрыть свой рынок для Армении, является неуместной, ведь обе страны по-прежнему являются членами ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Так он отреагировал на информацию о том, что из-за российских проверок на КПП якобы скопились фуры с армянскими алкогольными напитками. «Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», — сказал Никол Пашинян в разговоре с 1tv. При этом армянский премьер-министр отметил, что все же общался с российской стороной и пытался понять причины проверок на КПП. «Я попытался понять, что происходило и что происходит, и получил заверения, что никакого политического контекста нет», — добавил Пашинян. Он пояснил, что за последние десятилетия было множество случаев, когда с ввозом продукции из Армении в Россию возникали проблемы, и что на данный момент все проблемы были решены. Ранее после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе Пашинян косвенно винил в бездействии российскую сторону. Кремль при этом отмечал, что российские миротворцы действовали в регионе безупречно, выполняя свои задачи. В конечном счете премьер-министр Армении все же признал Карабах частью Азербайджана. Кроме того, 4 октября Армения ратифицировала римский статут МУС. Согласно ему, страна должна будет арестовать президента России Владимира Путина в случае его визита. Несмотря на заверения властей Армении в том, что подобное решение не направлено против России, в МИД РФ неоднократно заявляли, что ратификация статута повлияет на отношения Еревана и Москвы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гипотеза о том, что Россия планирует закрыть свой рынок для Армении, является неуместной, ведь обе страны по-прежнему являются членами ЕАЭС. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Так он отреагировал на информацию о том, что из-за российских проверок на КПП якобы скопились фуры с армянскими алкогольными напитками. «Откуда эта гипотеза, что Россия закрыла, закрывает или закроет свой рынок перед нами? Мы — члены ЕАЭС, и наши экономические отношения регулируются», — сказал Никол Пашинян в разговоре с 1tv. При этом армянский премьер-министр отметил, что все же общался с российской стороной и пытался понять причины проверок на КПП. «Я попытался понять, что происходило и что происходит, и получил заверения, что никакого политического контекста нет», — добавил Пашинян. Он пояснил, что за последние десятилетия было множество случаев, когда с ввозом продукции из Армении в Россию возникали проблемы, и что на данный момент все проблемы были решены. Ранее после военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе Пашинян косвенно винил в бездействии российскую сторону. Кремль при этом отмечал, что российские миротворцы действовали в регионе безупречно, выполняя свои задачи. В конечном счете премьер-министр Армении все же признал Карабах частью Азербайджана. Кроме того, 4 октября Армения ратифицировала римский статут МУС. Согласно ему, страна должна будет арестовать президента России Владимира Путина в случае его визита. Несмотря на заверения властей Армении в том, что подобное решение не направлено против России, в МИД РФ неоднократно заявляли, что ратификация статута повлияет на отношения Еревана и Москвы.