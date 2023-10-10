Челябинские таможенники изъяли 56 килограммов насвая

11 октября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Таможенники отслеживают все попытки незаконно провезти табак в регион Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники таможенного поста в аэропорту Баландино (Челябинская область) за девять месяцев 2023 года предотвратили ввоз в регион 56 килограммов насвая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в основном запрещенное вещество пытаются провезти граждане Таджикистана. «Сотрудники таможенного поста „Аэропорт Баландино“ пресекли 76 попыток ввоза некурительного табачного изделия (насвай). Общий вес изъятого составил 56 килограммов. Это больше на 16%, чем за тот же период прошлого года. И по количеству административных дел отмечен рост на 30%», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможенного управления. По словам начальника таможенного поста Алексея Алексеева, на сегодняшний день пассажир имеет право на перевозку 200 сигарет или 50 сигар. Также он может перемещать 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), 250 граммов табака, либо все это в ассортименте. Однако общий вес перевозимого не должен превышать 250 граммов. Алексеев отмечает, что все, что перевозится сверх указанной нормы, не относится к товарам для личного пользования и должно декларироваться в общем порядке.

Сотрудники таможенного поста в аэропорту Баландино (Челябинская область) за девять месяцев 2023 года предотвратили ввоз в регион 56 килограммов насвая. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в основном запрещенное вещество пытаются провезти граждане Таджикистана. «Сотрудники таможенного поста „Аэропорт Баландино“ пресекли 76 попыток ввоза некурительного табачного изделия (насвай). Общий вес изъятого составил 56 килограммов. Это больше на 16%, чем за тот же период прошлого года. И по количеству административных дел отмечен рост на 30%», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможенного управления. По словам начальника таможенного поста Алексея Алексеева, на сегодняшний день пассажир имеет право на перевозку 200 сигарет или 50 сигар. Также он может перемещать 200 изделий с нагреваемым табаком («стиков»), 250 граммов табака, либо все это в ассортименте. Однако общий вес перевозимого не должен превышать 250 граммов. Алексеев отмечает, что все, что перевозится сверх указанной нормы, не относится к товарам для личного пользования и должно декларироваться в общем порядке.