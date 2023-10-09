Кадыров вручил награду Путину за 2007 год

Кадыров наградил Путина орденом имени Ахмата-Хаджи Кадырова
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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Кадыров выразил благодарность Владимиру Путину Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил президенту РФ Владимиру Путину высшую награду республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова, указ о присвоении которого был подписан в 2007 году. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Высшая награда Чеченской Республики буквально только что была вручена Путину», — написал Кадыров в канале. Он отметил, что указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, однако все это время не было подходящего случая или повода, чтобы его передать. Кадыров также выразил благодарность российскому лидеру.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил президенту РФ Владимиру Путину высшую награду республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова, указ о присвоении которого был подписан в 2007 году. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Высшая награда Чеченской Республики буквально только что была вручена Путину», — написал Кадыров в канале. Он отметил, что указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, однако все это время не было подходящего случая или повода, чтобы его передать. Кадыров также выразил благодарность российскому лидеру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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