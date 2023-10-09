Кадыров вручил награду Путину за 2007 год

Кадыров выразил благодарность Владимиру Путину
Глава Чечни Рамзан Кадыров вручил президенту РФ Владимиру Путину высшую награду республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова, указ о присвоении которого был подписан в 2007 году. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Высшая награда Чеченской Республики буквально только что была вручена Путину», — написал Кадыров в канале. Он отметил, что указ о присвоении ордена был подписан еще в 2007 году, однако все это время не было подходящего случая или повода, чтобы его передать. Кадыров также выразил благодарность российскому лидеру.
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