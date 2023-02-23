Кадыров припомнил Сталину геноцид чеченцев

23 февраля 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров назвал Иосифа Сталина проклятым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров напомнил, как советский лидер Иосиф Сталин массово выслал жителей Чечни и Ингушетии из-за обвинений в сотрудничестве с фашистами. Об этом Кадыров рассказал в день годовщины этого события. «23 февраля 1944 года — день вопиющего преступления в отношении чеченского и ингушского народов. По приказу проклятого Иосифа Сталина наш народ подвергся ужасающему геноциду — массовой высылке в Сибирь и Казахстан. Поводом стало безосновательное обвинение в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами», — написал Кадыров в telegram-канале . По его словам, в это время десятки тысяч чеченцев сражались с фашистами в Великой отечественной войне. Тысячи человек погибли по дороге, сотни тысяч скончались от холода, голода и болезней, сказал глава Чечни. Обвинения в предательстве сняли только через 13 лет, только тогда высланные смогли вернуться в Чечню.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров напомнил, как советский лидер Иосиф Сталин массово выслал жителей Чечни и Ингушетии из-за обвинений в сотрудничестве с фашистами. Об этом Кадыров рассказал в день годовщины этого события. «23 февраля 1944 года — день вопиющего преступления в отношении чеченского и ингушского народов. По приказу проклятого Иосифа Сталина наш народ подвергся ужасающему геноциду — массовой высылке в Сибирь и Казахстан. Поводом стало безосновательное обвинение в сотрудничестве с немецко-фашистскими оккупантами», — написал Кадыров в telegram-канале. По его словам, в это время десятки тысяч чеченцев сражались с фашистами в Великой отечественной войне. Тысячи человек погибли по дороге, сотни тысяч скончались от холода, голода и болезней, сказал глава Чечни. Обвинения в предательстве сняли только через 13 лет, только тогда высланные смогли вернуться в Чечню.